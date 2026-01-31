Přeskočit na obsah
31. 1.
Sport

Komplikace pro Rulíka? Nečas v NHL kvůli zranění vynechal zápas Colorada v Detroitu

ČTK

Český hokejový útočník Martin Nečas z Colorada kvůli zranění v dolní části těla vynechal v NHL zápas v Detroitu, který hosté vyhráli 5:0. V dalším dnešním utkání brankář Daniel Vladař nezabránil porážce Philadephie s Las Vegas 2:3 v prodloužení.

Martin Nečas
Martin NečasFoto: CTK
Nečasovo zranění by podle zámořských médií nemělo být vážné, mistr světa z roku 2024 však kvůli němu přijde minimálně o jedno utkání. Colorado před přestávkou pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo ještě čekají dva zápasy.

Pro český tým, v jehož nominaci je i Nečas, odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem s Kanadou. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.

Vladaře, který je rovněž v českém týmu pro olympiádu, v první třetině dvakrát překonal Adrian Kempe. Philadelphia poté vyrovnala, ale když v prodloužení Travis Konecny po samostatném úniku trefil tyč, rozhodl o vítězství Kings Quinton Byfield.

Vladař kryl 18 z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 85,7 procent. Prohrál i ve třetím utkání po návratu ze šestizápasové pauzy zaviněné zraněním.

O výhře Colorada rozhodl dvěma brankami a jednou přihrávkou Nathan MacKinnon a jako první v sezoně dosáhl na hranici 40 gólů. Brankář Mackenzie Blackwood pochytal všech 28 střel a připsal si třetí čisté konto v ročníku.

Poslankyně ODS Jana Černochová na konci ledna 2026, kdy mluvila o prodeji letounů L-159 Ukrajině.
Poslankyně ODS Jana Černochová na konci ledna 2026, kdy mluvila o prodeji letounů L-159 Ukrajině.
Poslankyně ODS Jana Černochová na konci ledna 2026, kdy mluvila o prodeji letounů L-159 Ukrajině.

Černochová emotivně k Ukrajině: Srdce chtělo, ale... Kritizovala Řehku

Exministryně obrany za ODS Jana Černochová nadále trvá na tom, že postupovala zcela správně, když "její" vláda s premiérem Petrem Fialou loni neposkytla Ukrajině letouny L-159. Fakticky se tak shodla se svým nástupcem v křesle šéfa resortu obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který odmítá prodat letouny Ukrajině nyní. Černochová tvrdí, že problém je na straně velení české armády.

ilustrační fotografie, technologie, děti, dítě, tablet, mobil, 2017
ilustrační fotografie, technologie, děti, dítě, tablet, mobil, 2017
ilustrační fotografie, technologie, děti, dítě, tablet, mobil, 2017

Zabijáci pozornosti: krátká videa ubližují dětským mozkům

Krátká online videa se stala trvalou součástí života mnoha dětí. TikTok, Instagram Reels nebo YouTube Shorts přitahují stovky milionů nezletilých prostřednictvím personalizovaného a nekonečného obsahu. Jak ukazují nové výzkumy, tyto klipy nejsou jen nevinnou zábavou, pro duševní zdraví mladých mohou představovat i značné riziko.

Premier League - Chelsea v West Ham United
Premier League - Chelsea v West Ham United
Premier League - Chelsea v West Ham United

Strkanice, červená a porážka. Souček přihlížel, jak West Ham ztrácí vedení 2:0

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Druhý Manchester City se v neděli představí na hřišti Tottenhamu, třetí Aston Villa přivítá Brentford. West Ham s Tomášem Součkem přišel o poločasové vedení 2:0 na hřišti Chelsea a gólem v nastavení prohrál 2:3.

Fotbal - Chance Liga - 25/26 - Dukla - Sparta
Fotbal - Chance Liga - 25/26 - Dukla - Sparta
Fotbal - Chance Liga - 25/26 - Dukla - Sparta

Haraslín srazil Duklu a Sparta má tři body, Jablonci stačil jeden gól

Fotbalisté Sparty zahájili ligové jaro výhrou 3:0 na Dukle. Zápas 20. kola rozhodl Lukáš Haraslín, který dal dva góly. Třetí přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a minimálně do neděle snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích. Dukla se propadla na poslední příčku, v závěru dohrávala bez Mouhameda Traorého.

