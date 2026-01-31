Komplikace pro Rulíka? Nečas v NHL kvůli zranění vynechal zápas Colorada v Detroitu

Český hokejový útočník Martin Nečas z Colorada kvůli zranění v dolní části těla vynechal v NHL zápas v Detroitu, který hosté vyhráli 5:0. V dalším dnešním utkání brankář Daniel Vladař nezabránil porážce Philadephie s Las Vegas 2:3 v prodloužení.
Nečasovo zranění by podle zámořských médií nemělo být vážné, mistr světa z roku 2024 však kvůli němu přijde minimálně o jedno utkání. Colorado před přestávkou pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo ještě čekají dva zápasy.
Pro český tým, v jehož nominaci je i Nečas, odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem s Kanadou. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.
Vladaře, který je rovněž v českém týmu pro olympiádu, v první třetině dvakrát překonal Adrian Kempe. Philadelphia poté vyrovnala, ale když v prodloužení Travis Konecny po samostatném úniku trefil tyč, rozhodl o vítězství Kings Quinton Byfield.
Vladař kryl 18 z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 85,7 procent. Prohrál i ve třetím utkání po návratu ze šestizápasové pauzy zaviněné zraněním.
O výhře Colorada rozhodl dvěma brankami a jednou přihrávkou Nathan MacKinnon a jako první v sezoně dosáhl na hranici 40 gólů. Brankář Mackenzie Blackwood pochytal všech 28 střel a připsal si třetí čisté konto v ročníku.
Černochová emotivně k Ukrajině: Srdce chtělo, ale... Kritizovala Řehku
Exministryně obrany za ODS Jana Černochová nadále trvá na tom, že postupovala zcela správně, když "její" vláda s premiérem Petrem Fialou loni neposkytla Ukrajině letouny L-159. Fakticky se tak shodla se svým nástupcem v křesle šéfa resortu obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který odmítá prodat letouny Ukrajině nyní. Černochová tvrdí, že problém je na straně velení české armády.
Zabijáci pozornosti: krátká videa ubližují dětským mozkům
Krátká online videa se stala trvalou součástí života mnoha dětí. TikTok, Instagram Reels nebo YouTube Shorts přitahují stovky milionů nezletilých prostřednictvím personalizovaného a nekonečného obsahu. Jak ukazují nové výzkumy, tyto klipy nejsou jen nevinnou zábavou, pro duševní zdraví mladých mohou představovat i značné riziko.
Strkanice, červená a porážka. Souček přihlížel, jak West Ham ztrácí vedení 2:0
Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Druhý Manchester City se v neděli představí na hřišti Tottenhamu, třetí Aston Villa přivítá Brentford. West Ham s Tomášem Součkem přišel o poločasové vedení 2:0 na hřišti Chelsea a gólem v nastavení prohrál 2:3.
Haraslín srazil Duklu a Sparta má tři body, Jablonci stačil jeden gól
Fotbalisté Sparty zahájili ligové jaro výhrou 3:0 na Dukle. Zápas 20. kola rozhodl Lukáš Haraslín, který dal dva góly. Třetí přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a minimálně do neděle snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích. Dukla se propadla na poslední příčku, v závěru dohrávala bez Mouhameda Traorého.
„Ohromný Putinův humanismus.“ Kreml slíbil Kyjevu odpočinek, má to ale háček
Kyjev a další velká města si možná na chvilku odpočinou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, že kvůli chladnému zimnímu počasí na týden přestane útočit na Kyjev a další ukrajinská města. Rusové už od podzimu masivně cílí na ukrajinskou energetickou soustavu.