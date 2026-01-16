Komplikace před olympiádou. Davidové se vrátily bolesti zad, čeká ji vyšetření

Biatlonistka Markéta Davidová laboruje po loňské operaci vyhřezlé ploténky opět s bolestí zad, kvůli níž vynechala program probíhajícího Světového poháru v Ruhpoldingu.
Tři týdny před startem olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo nejde podle trenéra Lukáše Dostála rekonvalescence podle plánu a devětadvacetiletá reprezentantka absolvuje po návratu do Česka vyšetření. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi.
"Není úplně ve stoprocentní zdravotní kondici a my určitě nechceme nic podcenit směrem k olympiádě. Tudíž vynecháváme závody a budeme se připravovat dále," řekl Dostál.
Davidová vynechala v Ruhpoldingu vedle středeční štafety i dnešní sprint. Místo tréninku zvolila jen drobný výklus. "Nevrátilo se to do původního stavu, jak jsme očekávali. Z tohoto důvodu se to vynechává, aby měla čas se dát dohromady, jak je potřeba, a mohla se dál věnovat přípravě k olympijským hrám," uvedl Dostál.
Mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 absolvovala před přesunem do Ruhpoldingu všechny závody v sezoně.
"Je to letos dost proměnlivé. Není to tak, že by to bylo dokonalé celou přípravu i sezonu. Je to každý den malinko jiné. V tuto chvíli se to ozvalo trochu více a my určitě nechceme nic podcenit a necháváme ji odpočinout," podotkl Dostál.
Před olympijskými hrami v Itálii, které začnou 6. února, absolvují biatlonisté ještě příští týden domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se bude závodit od 22. do 25. ledna.
"V neděli přejíždíme do Nového Města, kde (Davidová) absolvuje nějaké vyšetření, které nám ukážou co a jak, ale doufám, že Markéta v Novém Městě nastoupí," doplnil Dostál.
ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou.
Francouzská policie opět vyšetřuje Pelicota, mohl kromě manželky znásilnit i další
Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl odsouzen k 20 letům vězení za organizování hromadného znásilňování tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.
„Všichni trpí.“ Ukrajincům doslova dochází energie, situace je kritická
Teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu. Čím dál více obyvatel je pak kvůli ruským útokům v těžkých mrazech bez dodávek tepla i elektřiny. A to i desítky hodin. Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru. Deník Aktuálně.cz mluvil s Ukrajinkou Aljonou Budagovskou z organizace Člověk v tísni, která situaci zažívá na vlastní kůži.
Kupka je hodně jako Fiala, Ivan si musí ještě počkat. Vlivný expolitik hodnotí kongres ODS
ODS nebyla připravená na vládnutí, je rozbředlá a vládne v ní ohlušující ticho. Vítá kandidaturu Radima Ivana, která rozvíří stojaté vody v ODS. Martina Kupku považuje za dobrého ministra, ale příliš navázaného na éru Petra Fialy. Bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer vstoupil do předvolebního dění v ODS zveřejněním tzv. Olomouckých artikulů, které formulují konzervativní vizi ODS.