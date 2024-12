Kometu Menšíka čeká turnaj Next Gen. Ve skupině se utká i s Filsem

Tenista Jakub Menšík se na turnaji Next Gen utká v Modré skupině s Francouzem Arthurem Filsem, Američanem Learnerem Tienem a Brazilcem Joaem Fonsecou. Organizátoři o tom informovali po losování na svém webu. Akce pro nejlepších osm hráčů, kterým je 20 či méně let, se uskuteční v Džiddě od 18. do 22. prosince.

V Červené skupině se v Saúdské Arábii střetnou Američané Alex Michelsen, Nishesh Basavareddy, Číňan Šang Ťün-čcheng a Francouz Luca Van Assche. Hráči se utkají každý s každým, do semifinále postoupí dva nejlepší. Devatenáctiletý Menšík si letos v žebříčku ATP polepšil ze 167. na 48. příčku a bude plnit roli třetího nasazeného hráče. Výše jsou jen Fils (20.) a Michelsen (41.). Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse také získal minulý týden cenu ATP pro nejlepšího nováčka roku. Uspěl jako druhý Čech v historii, v roce 2013 vyhrál anketu Jiří Veselý. Z českých tenistů naposledy startoval na turnaji Next Gen před dvěma lety Jiří Lehečka. Rodák z Mladé Boleslavi se tehdy probojoval do finále, v němž nestačil na Američana Brandona Nakashimu. Vloni vyhrál turnaj Srb Hamad Medjedovič, poté co zdolal Filse.