Klopp se vrací na lavičku. Cíl je jasný: vrátit Němce na vrchol

Německý fotbalový svaz dnes podle očekávání jmenoval Jürgena Kloppa novým trenérem reprezentace.
Devětapadesátiletý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030.
Byl preferovaným kandidátem od doby, kdy Julian Nagelsmann rezignoval po šokující porážce Německa s Paraguayí na penalty v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa na konci června.
Klopp dostal za úkol vrátit národní tým po dalším neúspěšném mistrovství světa zpět na vrchol.
Německo od zisku titulu v roce 2014 nevyhrálo na mistrovství světa jediný zápas ve vyřazovací fázi.
Jde o Kloppovo první trenérské angažmá od odchodu z Liverpoolu v roce 2024. Smlouva je platná až do mistrovství světa 2030.
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