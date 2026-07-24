Přeskočit na obsah
Benative
24. 7. Kristýna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Klopp se vrací na lavičku. Cíl je jasný: vrátit Němce na vrchol

ČTK

Německý fotbalový svaz dnes podle očekávání jmenoval Jürgena Kloppa novým trenérem reprezentace.

Jürgen Klopp při představení jako nový trenér německé reprezentace
Jürgen Klopp při představení jako nový trenér německé reprezentaceFoto: CTK – Michael Probst
Reklama

Devětapadesátiletý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030.

Byl preferovaným kandidátem od doby, kdy Julian Nagelsmann rezignoval po šokující porážce Německa s Paraguayí na penalty v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa na konci června.

Klopp dostal za úkol vrátit národní tým po dalším neúspěšném mistrovství světa zpět na vrchol.

Německo od zisku titulu v roce 2014 nevyhrálo na mistrovství světa jediný zápas ve vyřazovací fázi.

Reklama
Reklama

Jde o Kloppovo první trenérské angažmá od odchodu z Liverpoolu v roce 2024. Smlouva je platná až do mistrovství světa 2030.

Aktualizujeme…

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk

ŽIVĚ Ukrajina zasáhla další tři logistická centra ruského prodejce Wildberries

Ukrajinské drony v pátek v noci zasáhly tři další logistická centra ruského internetového prodejce Wildberries. Na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym zahynuli v důsledku ukrajinských útoků dva lidé. Zásah ukrajinskými drony utrpěly sklady v Petrohradě, přilehlé Leningradské oblasti a také v Simferopolu na Krymu, uvedla šéfka společnosti Wildberries Kimová s tím, že nikdo nebyl zraněn.

Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.
Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.
Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.

Lidská tragédie a škoda 1,5 miliardy. Armáda zjišťuje, proč se vrtulník roztočil

Kromě špičkově vycvičené mladé vojačky přišla armáda ve čtvrtek také o jeden z osmi svých nejmodernějších víceúčelových vrtulníků. Přitom je to jen pár týdnů, co se stroj vrátil ze zahraniční mise u běloruských hranic. Vyšetřovatelé teď zjišťují, co přesně předcházelo zřícení helikoptéry UH-1Y z výšky padesáti metrů. Pravděpodobně šlo o nebezpečnou situaci nazývanou LTE.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama