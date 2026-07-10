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Sport

„Klidně ten gól dejte na mě." Ostuda proti Faerům byl Černého poslední zápas v repre

ČTK

Křídelník Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Hráč Besiktase Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckým TRT Sporem. Připustil, že šlo o bolestivé rozhodnutí.

Václav Černý
Václav ČernýFoto: Vít Šimánek / ČTK
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Černý má na kontě za reprezentační "áčko" 30 startů a osm branek. Naposledy nastoupil za národní tým vloni v říjnu při porážce 1:2 ve světové kvalifikaci na Faerských ostrovech, po níž skončil trenér Ivan Hašek. Černému se po zápase v televizním rozhovoru nelíbilo, že mu reportér připisoval odpovědnost za jeden z inkasovaných gólů.

Na poslední kvalifikační duel s Gibraltarem už pozvánku do reprezentace nedostal, stejně tak ho nevybral ani nový trenér Miroslav Koubek na březnové play off o mistrovství světa. Černý se nezúčastnil ani šampionátu v Americe, po němž zkušený kouč skončil. Národní celek je aktuálně bez trenéra.

„Rozhodl jsem se opustit národní tým. Je to poprvé, co to oznamuji. Byl to pro mě těžký a bolestivý proces," řekl v rozhovoru s tureckým sportovním kanálem Černý, který se zúčastnil předloňského mistrovství Evropy v Německu.

Odchovanec Příbrami není prvním českým hráčem, jenž v létě ukončil reprezentační kariéru. Po světovém šampionátu se s národním dresem rozloučili obránce Tomáš Holeš a nejlepší střelec aktuálního výběru útočník Patrik Schick. Další budoucnost v reprezentaci zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček.

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