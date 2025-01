Krutý výjezd na Alpe Cermis. Klaebo počtvrté vyhrál Tour de Ski

Nor Johannes Hösflot Klaebo počtvrté vyhrál Tour de Ski a vyrovnal Švýcara Daria Colognu, který dosud jako jediný muž nasbíral čtyři vítězství v etapovém seriálu.

Závěrečnou etapu s ikonickým výjezdem na Alpe Cermis ovládl jiný Nor Simen Krüger. Michal Novák byl dnes šestadvacátý a celkově Tour zakončil na 23. místě.

Klaebo do dnešního závodu na 10 kilometrů s hromadným startem vyrážel s velkým náskokem, takže mu k vítězství stačilo dojet na vrchol na 18. místě s více než minutovou ztrátou na vítězného Krügera.

Celkově měl náskok 1:23,1 minuty před Rakušanem Mikou Vermeulenem a navázal na své úspěchy z let 2019, 2022 a 2023.

Vermeulena na druhou příčku vynesla dnešní druhá pozice. Byl jen o necelých osm sekund pomalejší než Krüger. Celkově třetí skončil Francouz Hugo Lapalus. Ten se na sjezdovku vyškrábal jako čtvrtý se zhruba třináctisekundovým mankem na vítěze a celkově na suveréna tohoto ročníku Klaeba ztratil minutu a 43,7 sekundy.

Nejlepším z českých reprezentantů byl Novák, který do sezony naskočil později po zářijové operaci slepého střeva. Po sobotním desátém místě ve skiatlonu byl před finálovou etapou dvaadvacátý, ale dnes si o jedno místo pohoršil. Tour dokončil s více než šestiminutovým mankem na vítěze.

Adam Fellner dnes doběhl na 38. místě a celkově se zařadil na 41. pozici. Tomáš Dufek dokončil Tour šest míst za ním poté, co v závěrečné etapě obsadil 48. místo.

V 15:30 se do závěrečné etapy Tour vydají ženy. Na čtvrtý celkový triumf bude útočit Norka Therese Johaugová.

SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - 10 km volně s hromadným startem:

Muži: 1. Krüger (Nor.) 32:39,6, 2. Vermeulen (Rak.) -7,8, 3. Moch (Něm.) -10,7, 4. Lapalus (Fr.) -13,4, 5. Esteve Altimiras (And.) -20,9, 6. Andersen (Nor.) -24,7, …26. Novák -1:34,0, 38. Fellner -2:19,3, 48. Dufek (všichni ČR) -3:28,1.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Klaebo (Nor.) 3:24:17,3, 2. Vermeulen -1:23,1, 3. Lapalus -1:43,7, 4. Pellegrino (It.) -2:13,3, 5. Moseby (Nor.) -2:27,2, 6. Moch -2:33,0, …23. Novák -6:14,3, 41. Fellner -11:39,6, 47. Dufek -16:34,4.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 31 závodů): 1. Klaebo 1217, 2. Amundsen (Nor.) 836, 3. Pellegrino 776, 4. Valnes (Nor.) 773, 5. Lapalus 747, 6. Krüger 702, …52. Novák 139, 88. Fellner 68, 105. Černý 37, 126. Dufek 18, 139. Šeller 10, 143. Bauer (všichni ČR) 7.