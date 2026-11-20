Hokejisté Kladna vyhráli ve 20. kole extraligy v Hradci Králové 4:2 a ukončili sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech s Východočechy. Mountfield stahoval náskok Rytířů až ve druhé polovině utkání, vyrovnat však nedokázal. Středočeši tak naplno bodovali po třech utkáních a upevnili si třetí místo v tabulce. Hradec Králové je sedmý.
Skóre se poprvé měnilo už ve třetí minutě, a to znenadání a z první střely Rytířů. Hradecký kapitán Pláněk špatně odrazil kotouč a Hlava nabídl Hrabíkovi snadné zakončení do prázdné branky. Domácí se poté drželi na puku víc, ale Kladno se dostávalo do šancí s větší lehkostí.
Proti možnosti Kevina Klímy zasáhl Pavlát špičkou betonu, načež téměř okamžitě nastřelil tyčku hradecké branky Vigneault. Škorvánek se musel činit také proti možnostem dalších cizinců Pietronira a Audetta, před polovinou utkání však už nestačil na střelu obránce Tomka. Ta byla možná pod břevno přizvednutá tečí a Tomek slavil svůj první gól v sezoně.
Mountfield se nejlépe cítil paradoxně ve vlastních oslabeních, kdy přidělával soupeři velké problémy. I díky tomu postupně získával sebevědomí a druhou třetinu dohrával v tlaku, z něhož vytěžil kontaktní gól. Radil krásně nahrál Mudrákovi, jenž si přikopl puk bruslí a vystřelil do bližšího růžku branky. Také pro domácího obránce šlo o premiérový gól ročníku.
Rytíři po přestávce hradeckou aktivitu utlumili a navíc se uklidnili šťastným gólem Kellyho Klímy, jehož bekhendové nahození tečoval hradecký obránce Kalina do vlastní branky. Teprve po Hrabíkově vyloučení v 52. minutě se Východočeši znovu vzepjali, chybělo jim však přesnější zakončení. Nenonen v přesilovce dorážel na branku a Kohout také zakončil svůj únik po levé straně střelou mimo.
Až necelé tři minuty před sirénou při signalizované výhodě snížil přesným pokusem z dálky nejlepší hráč domácích Radil. Hru domácích bez brankáře nicméně potrestal Marcel a hosté vyhráli 4:2.
20. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 36. Mudrák (Radil, R. Kousal), 58. Radil (A. Koch) - 3. K. Hrabík (Hlava, A. Rulík), 28. T. Tomek (Kelly Klíma), 47. Kelly Klíma (Kubík). 59. M. Marcel (Hlava, K. Hrabík). Rozhodčí: Vrba, Zeliska - Hynek, Augusta. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4056.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák - Radil, Miškář, R. Kousal - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Pavlík - Nenonen, Čacho, Kohout - L. Král, Pilař, Sýkora. Trenér: T. Martinec.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Houdek, Mendel, Pietroniro, A. Rulík, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, F. Přikryl, Kubík - Hlava, K. Hrabík, Lisler - Bareš, M. Marcel, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.
HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Spodniak (Tomeček, Freibergs), 8. Matýs (Macuh, Černý), 37. Plášek (Cosgrove), 60. Macuh (Orsava) - 15. Faško-Rudáš (Rychlovský, T. Galvas), 19. Sandberg (Zile). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 4136.
Olomouc: Cichoň - Černý, Freibergs, Rutar, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek, Stella - Navrátil, Macuh, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Senyshyn, Tomeček, Plášek. Trenér: Fiala.
Liberec: Hamalčík - Šimek, T. Galvas, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, M. Ivan - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Pytlík, A. Musil, Lenc - Sandberg, Filippi, Petrovský - Špilka, F. Jansa, Vlach. Trenér: Kudrna.
BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 23. Nedomlel (Brabenec, Gulaši), 35. Ilomäki (Flek, Gulaši), 40. K. Pospíšil (T. Zohorna, Vondráček), 50. H. Zohorna (A. Zbořil, Ilomäki). Rozhodčí: Šindel, Mejzlík - Gerát, Brož. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3220.
Mladá Boleslav: Furch - Zámorský, Jánošík, F. Pavlík, Budík, Kubíček, Moravec, Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Buchtele, Fořt, Koblížek - Martel, Rekonen, Jandric - Zvagulis, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, Gulaši, Nedomlel, Zubíček - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, Ilomäki, A. Zbořil - H. Zohorna, Brabenec, Kunc - Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.
HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 1. Lalancette (Rubins, Měchura), 6. Lalancette (Rohlík, Rubins), 13. Strnad (Teplý, Merežko) - 5. Lauko (Tourigny, Ludvig), 6. Nosek (Kondelík, M. Kaut), 28. Ludvig (Sobotka, Tourigny), 44. Lauko (Kelemen). Rozhodčí: A. Jeřábek, Schenel - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4326.
Plzeň: J. Růžička (6. Malík) - Robertson, Rubins, Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - Strnad, Filip, Teplý - Schleiss, V. Petman, Simon - M. Petman, Lev, I. Sedláček. Trenér: Veber.
Pardubice: Will - Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Ščotka, Gazda - Lauko, Mandát, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - M. Kaut, Nosek, Kondelík - Kelemen, Sobotka, Poulíček. Trenér: Pešán.
HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 2. Maštalířský (Baláž), 7. Coskey (D. Kaše, Jaks), 35. D. Kaše (M. Sukeľ), 59. D. Kaše (Maštalířský, S. Svozil), 60. Maštalířský (D. Kaše) - 19. Daňo (Kurovský, L. Hudáček), 55. D. Voženílek (P. Koch, M. Adámek). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4743.
Livínov: Čajan - S. Svozil, Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, Polášek - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Coskey, D. Kaše, Maštalířský - Šprynar, O. Najman, Urban - Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Reichel.
Třinec: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Kubiesa, M. Kovařčík, Flynn - O. Kovařčík, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 23. Nedomlel (Brabenec, Gulaši), 35. Ilomäki (Flek, Gulaši), 40. K. Pospíšil (T. Zohorna, Vondráček), 50. T. Zohorna (A. Zbořil, Ilomäki). Rozhodčí: Šindel, Mejzlík - Gerát, Brož. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3220.
Mladá Boleslav: Furch - Zámorský, Jánošík, F. Pavlík, Budík, Kubíček, Moravec, Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Buchtele, Fořt, Koblížek - Martel, Rekonen, Jandric - Zvagulis, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, Gulaši, Nedomlel, Zubíček - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, Ilomäki, A. Zbořil - H. Zohorna, Brabenec, Kunc - Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Egle (Mamčics, Jones), 27. Jones (Egle, P. Tomek), 45. P. Tomek (Egle) - 49. Hladonik (Šír, Holland), 51. Hladonik (J. Zbořil). Rozhodčí: Ondráček II, Pilný - Maňák, Ondráček I. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5809 (vyprodáno).
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Josef Myšák, Dyk - O. Beránek, Jiskra, Minárik - Bambula, Jones, Šťastný - Egle, Černoch, P. Tomek - Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Lacka - Kalus, Nellis, Abdul - Bernovský, Hladonik, Cienciala - Petr, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Tabulka:
1.
Třinec
21
16
1
1
3
83:50
51
2.
Pardubice
20
13
1
1
5
75:50
42
3.
Kladno
20
8
4
3
5
61:57
35
4.
České Budějovice
20
10
0
2
8
55:57
32
5.
Sparta
20
9
1
2
8
55:48
31
6.
Karlovy Vary
19
9
2
0
8
45:38
31
7.
Hradec Králové
20
8
2
2
8
55:49
30
8.
Plzeň
20
5
7
1
7
52:49
30
9.
Liberec
19
7
1
4
7
53:53
27
10.
Brno
19
6
3
3
7
49:55
27
11.
Litvínov
20
7
1
1
11
45:56
24
12.
Mladá Boleslav
20
5
2
2
11
40:65
21
13.
Vítkovice
19
4
2
2
11
43:59
18
14.
Olomouc
21
4
1
4
12
42:67
18
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