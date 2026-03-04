Přeskočit na obsah
4. 3.
Sport

Kladno si po 13 letech zahraje play off, Sparta posunula divácký rekord

Sport,ČTK

Pardubice vyhrály základní část, Litvínov si zahraje baráž. To už je jasné. Zbývá vyřešit, kdo všechno postoupí v hokejové extralize přímo do čtvrtfinále. Rozuzlení přijde až v posledním kole.

Utkání 51. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Rytíři Kladno. Kryštof Hrabík ze Sparty (vpravo) se raduje z gólu.Foto: CTK
Sedmá Sparta porazila v 51. kole Kladno 6:3 a díky páté domácí výhře za sebou si ještě udržela teoretickou naději na přímou účast ve čtvrtfinále. Rytíři si i přes porážku zajistili účast v předkole play off a ve vyřazovací části se představí poprvé od sezony 2012/13.

Poslední domácí duel Sparty v základní části navštívilo 13.182 diváků a s průměrem 13.255 na zápas Pražané posunuli počtvrté za sebou rekord samostatné české extraligy (od roku 1993). V minulém ročníku to bylo 12.804 fanoušků.

Přímý postup do čtvrtfinále si zajistili hokejisté Liberce, kteří porazili Hradec Králové 4:0. Bílí Tygři bodovali popatnácté v řadě a kolo před koncem základní části mají nedostižný náskok čtyř bodů na pátý Třinec.

Naopak Hradec Králové vyšel poprvé po pěti zápasech bodově naprázdno a své postavení v elitní čtyřce tabulky bude muset hájit v pátek v posledním kole proti Mladé Boleslavi. Dvěma góly se na výhře Liberce podílel útočník Martin Faško-Rudáš, brankář Petr Kváča si připsal šestou nulu v sezoně.

51. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. N. Seppälä, 27. Irving (Chlapík, M. Špaček), 28. Horák (P. Kousal, Pysyk), 37. Vesalainen (M. Vitouch, Horák), 53. K. Hrabík, 60. Chlapík (M. Špaček) - 17. Wylie (Robins), 39. Ojamäki (Audette, M. Marcel), 50. Ojamäki (Audette). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Gerát, Hnát. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:1. Diváci: 13.182.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, M. Špaček, Horák - Hyka, Vesalainen, P. Kousal - Raška, K. Hrabík, M. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.

Kladno: Dansk (33. Brízgala) - Mendel, M. Jandus, Pietroniro, T. Tomek, M. Houdek, Wylie - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Melka, Forman - Lisler, Konečný, Ryšavý. Trenér: Plekanec.

HC Olomouc - Banes Motor České Budějovice 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. D. Vitouch (Řezníček, Rayen Petrovický), 42. Plášek (Navrátil, Stella), 42. Krastenbergs (Kusko, Rayen Petrovický) - 13. Holešinský (Lantoši, Vála), 36. Lantoši (Holešinský). Rozhodčí: Kika, Obadal - Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Bez využité. Diváci: 4387.

Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Škůrek, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenberg, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.

České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Vála, Kubíček, Cibulka, Vráblík, Štencel, Pýcha - Lantoši, Bulíř, Holešinský - Olesen, Harris, Ordoš - P. Novák, Toman, M. Beránek - Hoch, F. Přikryl, Chlubna. Trenér: Čihák.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. J. Vlach (Zachar, D. Zeman), 24. Faško-Rudáš, 57. Faško-Rudáš (Petrovský), 60. Sandberg (A. Najman, Lenc). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5514.

Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - Pytlík, A. Musil, Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 59. Maštalířský (Hännikäinen, Polášek) - 12. Marinčin (O. Kovařčík, M. Adámek), 21. Daňo (J. Galvas, Cienciala), 46. O. Kovařčík (A. Nestrašil, M. Kovařčík), 57. M. Růžička (Hudáček, Kundrátek). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Svoboda, Špůr. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 2532.

Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Moravčík, Šenkeřík, Baláž - Hlava, D. Kaše, Maštalířský - Čajkovič, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Holmström, Hännikäinen - Zygmunt, Jurčík, Peroutka. Trenér: Petr.

Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Cienciala, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Měchura (Merežko, Lalancette), 25. M. Petman (J. Jeřábek, Schleiss). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lhotský, Brož. Vyloučení: 3:2, navíc Gewiese (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2677.

Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Vlasák, Gewiese, Skärberg - Koblížek, Fořt, Skalický - Lakatoš, Berglund, Buchtele - Rekonen, Gríger, O. Procházka - Malínek, Závora, Lichtag, od 21. navíc Suchý. Trenér: Hořava.

Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - Rohlík, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Scheiss, Filip, Simon - L. Strnad, Lev, Sedláček - Pšenička. Trenér: Jandač.

Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Kalina, T. Pavelka - Pour, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Nenonen - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Sklenář, Hašek, Marha, od 41. navíc Vyvial. Trenér: T. Martinec.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Hladonik, 32. M. Hanzl (Macias, Hauser), 44. Edmonds ( (Fronk, Leahy), 45. Nellis - 5. Mikliš (Čerešňák, Sobotka), 7. Vondráček. Rozhodčí: Vrba, Stano - Axman, Lederer. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4409.

Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Port, Budík, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, M. Hanzl, Hrivík - Macias, Šír, Hauser - Troock, Hladonik, Lednický - Fronk. Trenér: Varaďa.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Ludvig, Košťálek, Hájek, Mikliš - Kelemen, Poulíček, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Hrádek, Mandát, Fejes - Vondráček. Trenér: Pešán.

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Egle (Koffer, Dello), 42. Šťastný, 65. Minárik (D. Moravec, Černoch) - 51. K. Pospíšil (T. Zohorna), 55. Kollár (Zábranský, Š. Stránský). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš - Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 3845.

Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, D. Mikyska, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, Rulík - Šťastný, Černoch, Jiskra - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Koffer, Egle, P. Tomek - Číp, Váňa, Pastor. Trenér: Patera.

Brno: Krošelj - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Beroun, Gulaši, Jurný - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, D. Moravec II - Ekrt, A. Zbořil, Hartl. Trenér: Horáček.

Tabulka:

1.

Pardubice

51

26

6

7

12

163:116

97

2.

Plzeň

51

24

5

8

14

137:102

90

3.

Liberec

51

25

3

9

14

145:117

90

4.

Hradec Králové

51

23

8

2

18

138:119

87

5.

Třinec

51

23

7

3

18

147:129

86

6.

Sparta

51

23

6

4

18

160:133

85

7.

Karlovy Vary

51

22

7

5

17

136:129

85

8.

Brno

51

19

5

6

21

136:145

73

9.

České Budějovice

51

18

5

6

22

139:145

70

10.

Vítkovice

51

18

5

6

22

133:155

70

11.

Kladno

51

17

5

6

23

126:136

67

12.

Olomouc

51

19

3

3

26

120:153

66

13.

Mladá Boleslav

51

15

6

5

25

101:137

62

14.

Litvínov

51

11

3

4

33

106:171

43

Baník je v semifinále poháru. Bezgólový zápas rozhodly penalty

Fotbalisté Ostravy ve čtvrtfinále domácího poháru zvítězili v Hradci Králové až po dramatickém penaltovém rozstřelu 6:5 a stali se třetími semifinalisty MOL Cupu. Po základní hrací době i prodloužení skončil zápas na východě Čech bez branek. V rozstřelu se třemi chycenými penaltami blýskl ostravský gólman Martin Jedlička, v osmé sérii selhal domácí Jakub Uhrinčať.

