Kladno si po 13 letech zahraje play off, Sparta posunula divácký rekord

Pardubice vyhrály základní část, Litvínov si zahraje baráž. To už je jasné. Zbývá vyřešit, kdo všechno postoupí v hokejové extralize přímo do čtvrtfinále. Rozuzlení přijde až v posledním kole.
Sedmá Sparta porazila v 51. kole Kladno 6:3 a díky páté domácí výhře za sebou si ještě udržela teoretickou naději na přímou účast ve čtvrtfinále. Rytíři si i přes porážku zajistili účast v předkole play off a ve vyřazovací části se představí poprvé od sezony 2012/13.
Poslední domácí duel Sparty v základní části navštívilo 13.182 diváků a s průměrem 13.255 na zápas Pražané posunuli počtvrté za sebou rekord samostatné české extraligy (od roku 1993). V minulém ročníku to bylo 12.804 fanoušků.
Přímý postup do čtvrtfinále si zajistili hokejisté Liberce, kteří porazili Hradec Králové 4:0. Bílí Tygři bodovali popatnácté v řadě a kolo před koncem základní části mají nedostižný náskok čtyř bodů na pátý Třinec.
Naopak Hradec Králové vyšel poprvé po pěti zápasech bodově naprázdno a své postavení v elitní čtyřce tabulky bude muset hájit v pátek v posledním kole proti Mladé Boleslavi. Dvěma góly se na výhře Liberce podílel útočník Martin Faško-Rudáš, brankář Petr Kváča si připsal šestou nulu v sezoně.
51. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 3. N. Seppälä, 27. Irving (Chlapík, M. Špaček), 28. Horák (P. Kousal, Pysyk), 37. Vesalainen (M. Vitouch, Horák), 53. K. Hrabík, 60. Chlapík (M. Špaček) - 17. Wylie (Robins), 39. Ojamäki (Audette, M. Marcel), 50. Ojamäki (Audette). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Gerát, Hnát. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:1. Diváci: 13.182.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, M. Špaček, Horák - Hyka, Vesalainen, P. Kousal - Raška, K. Hrabík, M. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.
Kladno: Dansk (33. Brízgala) - Mendel, M. Jandus, Pietroniro, T. Tomek, M. Houdek, Wylie - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Melka, Forman - Lisler, Konečný, Ryšavý. Trenér: Plekanec.
HC Olomouc - Banes Motor České Budějovice 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 34. D. Vitouch (Řezníček, Rayen Petrovický), 42. Plášek (Navrátil, Stella), 42. Krastenbergs (Kusko, Rayen Petrovický) - 13. Holešinský (Lantoši, Vála), 36. Lantoši (Holešinský). Rozhodčí: Kika, Obadal - Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Bez využité. Diváci: 4387.
Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Škůrek, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenberg, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Vála, Kubíček, Cibulka, Vráblík, Štencel, Pýcha - Lantoši, Bulíř, Holešinský - Olesen, Harris, Ordoš - P. Novák, Toman, M. Beránek - Hoch, F. Přikryl, Chlubna. Trenér: Čihák.
Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 13. J. Vlach (Zachar, D. Zeman), 24. Faško-Rudáš, 57. Faško-Rudáš (Petrovský), 60. Sandberg (A. Najman, Lenc). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5514.
Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - Pytlík, A. Musil, Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 59. Maštalířský (Hännikäinen, Polášek) - 12. Marinčin (O. Kovařčík, M. Adámek), 21. Daňo (J. Galvas, Cienciala), 46. O. Kovařčík (A. Nestrašil, M. Kovařčík), 57. M. Růžička (Hudáček, Kundrátek). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Svoboda, Špůr. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 2532.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Moravčík, Šenkeřík, Baláž - Hlava, D. Kaše, Maštalířský - Čajkovič, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Holmström, Hännikäinen - Zygmunt, Jurčík, Peroutka. Trenér: Petr.
Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Cienciala, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 13. Měchura (Merežko, Lalancette), 25. M. Petman (J. Jeřábek, Schleiss). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lhotský, Brož. Vyloučení: 3:2, navíc Gewiese (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2677.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Vlasák, Gewiese, Skärberg - Koblížek, Fořt, Skalický - Lakatoš, Berglund, Buchtele - Rekonen, Gríger, O. Procházka - Malínek, Závora, Lichtag, od 21. navíc Suchý. Trenér: Hořava.
Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - Rohlík, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Scheiss, Filip, Simon - L. Strnad, Lev, Sedláček - Pšenička. Trenér: Jandač.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Kalina, T. Pavelka - Pour, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Nenonen - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Sklenář, Hašek, Marha, od 41. navíc Vyvial. Trenér: T. Martinec.
HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 25. Hladonik, 32. M. Hanzl (Macias, Hauser), 44. Edmonds ( (Fronk, Leahy), 45. Nellis - 5. Mikliš (Čerešňák, Sobotka), 7. Vondráček. Rozhodčí: Vrba, Stano - Axman, Lederer. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4409.
Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Port, Budík, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, M. Hanzl, Hrivík - Macias, Šír, Hauser - Troock, Hladonik, Lednický - Fronk. Trenér: Varaďa.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Ludvig, Košťálek, Hájek, Mikliš - Kelemen, Poulíček, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Hrádek, Mandát, Fejes - Vondráček. Trenér: Pešán.
HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Egle (Koffer, Dello), 42. Šťastný, 65. Minárik (D. Moravec, Černoch) - 51. K. Pospíšil (T. Zohorna), 55. Kollár (Zábranský, Š. Stránský). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš - Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 3845.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, D. Mikyska, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, Rulík - Šťastný, Černoch, Jiskra - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Koffer, Egle, P. Tomek - Číp, Váňa, Pastor. Trenér: Patera.
Brno: Krošelj - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Beroun, Gulaši, Jurný - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, D. Moravec II - Ekrt, A. Zbořil, Hartl. Trenér: Horáček.
Tabulka:
1.
Pardubice
51
26
6
7
12
163:116
97
2.
Plzeň
51
24
5
8
14
137:102
90
3.
Liberec
51
25
3
9
14
145:117
90
4.
Hradec Králové
51
23
8
2
18
138:119
87
5.
Třinec
51
23
7
3
18
147:129
86
6.
Sparta
51
23
6
4
18
160:133
85
7.
Karlovy Vary
51
22
7
5
17
136:129
85
8.
Brno
51
19
5
6
21
136:145
73
9.
České Budějovice
51
18
5
6
22
139:145
70
10.
Vítkovice
51
18
5
6
22
133:155
70
11.
Kladno
51
17
5
6
23
126:136
67
12.
Olomouc
51
19
3
3
26
120:153
66
13.
Mladá Boleslav
51
15
6
5
25
101:137
62
14.
Litvínov
51
11
3
4
33
106:171
43
