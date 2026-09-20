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Sport

Kladno pod Rulíkem válí. Vyhrálo i třetí zápas v sezoně

ČTK
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Hokejisté Kladna zvítězili ve 3. kole extraligy na ledě Liberce 3:1. Rytíři navázali na výhru z Vítkovic a skalp Sparty z domácího ledu a pod koučem Radimem Rulíkem úspěšně zvládli i třetí zápas v sezoně.

Martin Jandus, hokejista, sportovec
Utkání 3. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno. Martin Jandus z Kladna slaví gól.Foto: Petrášek Radek – ČTK
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Bílí Tygři naopak ani na druhý pokus neuspěli. Kladenští se v každé třetině prosadili jednou, vítězný gól si připsal Jakub Konečný. Na straně domácích se trefil až za stavu 0:3 Jakub Rychlovský.

"Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Nevím přesně statistické údaje, takže nevím, jak to dopadlo na střely, ale pocit ze střídačky jsem měl takový, že to bylo vyrovnané. My jsme si pomohli přesilovkou v druhé třetině a myslím si, že jsme byli trošku šťastnější v koncovce oproti domácím," uvedl Rulík.

Pardubice vyhrály nad Karlovými Vary 5:2. Východočeši po domácí prohře v úvodním kole vybojovali druhé tříbodové vítězství za sebou. K ní přispěli výraznou měrou útočníci Jáchym Kondelík a Jan Mandát, kteří shodně jednou skórovali a u dalších dvou gólů asistovali.

Trenéři obou týmů oproti předchozímu zápasu nasadili jiné brankáře, poprvé v tomto extraligovém ročníku tak branku Pardubic hájil Subban, tu karlovarskou zase Král.

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České Budějovice porazily na domácím ledě Olomouc 3:2. Jihočeši i potřetí v sezoně bodovali, druhé výhry dosáhli díky obratu ve třetí třetině, v níž se prosadili Jan Štencel a Jakub Pour. Hanáci podruhé prohráli. Motoru chyběl zraněný kapitán Kundrátek, ve funkci ho zastoupil Bulíř.

Vítkovice ani v druhém domácím utkání sezony neuspěly a po prohře 2:3 s Litvínovem zůstaly jediným extraligovým týmem, který v novém soutěžním ročníku ještě nebodoval. O výhře Severočechů rozhodl v 38. minutě v přesilové hře svou první trefou v sezoně Petr Koblasa. Litvínov proti Ostravanům uspěl po čtyřech prohrách za sebou.

Brno otočilo vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhrálo 3:1. V prvním zápase sezony před vlastním publikem získalo premiérovou výhru i body. Rozhodl o nich proměněným trestným střílením v 48. minutě Adam Zbořil, vítězství pak pojistili kapitán týmu Jakub Flek a výborným výkonem debutant mezi brněnskými tyčemi Eugen Rabčan. Východočeši prohráli podruhé za sebou, oba týmy mají nyní v tabulce tři body.

Hokejová Tipsport extraliga - 3. kolo:

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HC Dynamo Pardubice - BYD Energie Karlovy Vary 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 14. Smejkal (Kondelík, T. Nosek), 38. Gazda (Kondelík, Mandát), 47. Mandát, 52. Kondelík (Tomášek), 59. Červenka (Mandát, Sobotka) - 17. Bambula (N. Jones, Šťastný), 40. Jiskra (Schmiemann, Winberg). Rozhodčí: Ondráček, Pilný - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváků: 8972.

Pardubice: Subban - Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, Mikliš, Gazda, T. Dvořák - M. Stránský, L. Sedlák, Červenka - Tomášek, T. Nosek, Smejkal - Mandát, Kondelík, M. Válek - Vondráček, Sobotka, Kelemen. Trenér: Pešán.

Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Schmiemann, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, N. Jones, Šťastný - Koffer, Egle, P. Tomek - Lukošik, Minárik, T. Redlich. Trenér: Patera.

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Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Rychlovský (A. Najman) - 15. M. Jandus (Audette, Kempný), 27. Konečný (Audette), 45. Ojamäki (Westerlund, Mendel). Rozhodčí: Šindel, Hacaperka - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 5093.

Liberec: Kváča - Kachlíř, Šimek, Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Filippi, Lenc - Petrovský, A. Musil, Pytlík - O. Procházka, Špilka, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek, A. Rulík - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Hlava, F. Přikryl, A. Kubík - Kelly Klíma, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Lisler, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.

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HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Wesley, 30. J. Zbořil (Nellis, Pavelka) - 5. Jaks (Pištěk, Koblasa), 23. Polášek (Jurčík, Urban), 38. Koblasa. Rozhodčí: Cabák, Kika - Blažek, Peluha. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 4109.

Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Kňažko, Leahy, Wesley, Pavelka, Demel - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Yetman, Nellis, Abdul - Krivošík, Hladonik, Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias - Fasner. Trenér: Y. Treille.

Litvínov: Čajan - Husinecký, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, V. Beran, Tittl - Maštalířský, Kämpf, O. Kaše - Pištěk, Jícha, Koblasa - Zygmunt, Gut, Šámal - T. Urban, Jurčík, Havelka. Trenér: Reichel.

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HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Witkowski (Leino, Svozil), 48. A. Zbořil z trest. střílení, 56. Flek - 2. Jergl (Kevin Klíma, Melancon). Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Rampír, Augusta. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7003.

Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Svozil, Ščotka, Kučeřík, Nedomlel - Flek, Leino, Kunc - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - A. Zbořil, Ilomäki, Kusko - Kollár, Jakub Brabenec, Cingel - Hartl. Trenér: Zábranský st.

Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, D. Sýkora - Nenonen, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, P. Zdráhal - R. Kousal, Čacho, Kohout - Radil, Miškář, Pilař - R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

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Banes Motor České Budějovice - HC Olomouc 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 38. Bell (Štencel, Lantoši), 47. Štencel (Krastenbergs, Bulíř), 55. Pour (Hoch, Štencel) - 37. Plášek (Freibergs, Navrátil), 39. Navrátil (Plášek). Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Frodl, Hnát. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváků: 5640.

České Budějovice: Klouček - Nordsäter, Vála, Vráblík, Štencel, Andersen, Pýcha, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, Ordoš - N. Olesen, Bell, Krastenbergs - Pour, Hoch, M. Beránek - Zachar, M. Hejduk, Ahl - Toman. Trenér: Róbert Petrovický.

Olomouc: Machovský - Stella, Freibergs, T. Černý, Gewiese, A. Rutar, Ondrušek, J. Kos, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Herčík - Matýs, Macuh, Spodniak - Anděl, M. Vitouch, Štohanzl. Trenér: Fiala.

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Tabulka:

1.

Třinec

3

3

0

0

0

11:7

9

2.

Kladno

3

2

1

0

0

10:6

8

3.

České Budějovice

3

2

0

1

0

7:5

7

4.

Pardubice

3

2

0

0

1

11:8

6

5.

Litvínov

3

2

0

0

1

6:6

6

6.

Sparta

2

1

0

1

0

7:5

4

7.

Brno

3

1

0

0

2

9:9

3

8.

Plzeň

3

0

1

1

1

6:7

3

9.

Hradec Králové

3

1

0

0

2

6:8

3


Karlovy Vary

3

1

0

0

2

6:8

3

11.

Mladá Boleslav

2

0

1

0

1

4:6

2

12.

Olomouc

3

0

1

0

2

7:10

2

13.

Liberec

2

0

0

1

1

2:5

1

14.

Vítkovice

2

0

0

0

2

5:7

0

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