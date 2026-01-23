Kladno bojuje o předkolo, poprvé v sezoně porazilo Budějovice

Hokejisté Kladna vyhráli v 44. kole extraligy na ledě Českých Budějovic 3:2 v prodloužení a porazili Motor poprvé v sezoně. Utkání rozhodl v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel.
44. kolo hokejové extraligy:
Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 34. Přikryl (Kachyňa, Štencel), 52. Kachyňa (Štencel, Harris) - 16. Forman (T. Tomek, M. Procházka), 28. Robins (Audette), 65. Mendel (Ojamäki, Audette). Rozhodčí: Šír, Kika - Ondráček, Axman. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 6381.
České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Vráblík, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Kubíček - Lantoši, Harris, Olesen - Ordoš, Bulíř, Kašlík - Hoch, F. Přikryl, M. Beránek - P. Novák, Toman, Humeník. Trenér: Čihák.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Wylie, Piskáček, Houdek - M. Procházka, Konečný, Forman - Ojamäki, Audette, Robins - Kelly Klíma, Vigneault, Ryšavý - Bareš, Melka, Lisler. Trenér: Plekanec.
Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Petrovský (Faško-Rudáš, Weatherby), 16. J. Vlach (Pytlík, A. Musil), 56. F. Jansa (Pytlík, J. Vlach), 58. A. Musil (Pytlík). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Štěpánek, Hnát. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 6949.
Liberec: Kváča - T. Galvas, Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - Pytlík, A. Musil, Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Ďaloga, Bartejs - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, A. Zbořil, Š. Stránský - Chludil, Kollár, Cingel - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: Horáček.
HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 37. Fridrich (Cosgrove), 60. Matýs (Rayen Petrovický) - 16. Kondelík (Červenka, Čerešňák), 31. Hrádek (Čerešňák, Fejes), 40. Červenka (Mandát, Gazda). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 4843.
Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Škůrek, Rayen Petrovický, Rašner - Navrátil, Nahodil, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Pardubice: Vomáčka - Čerešňák, T. Dvořák, Tourigny, Ludvig, Gazda, Mikliš, Hrádek - Mandát, Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Formánek. Trenér: Pešán.
BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Rekonen (Jánošík, Pyrochta), 63. O. Procházka (Gríger, Pyrochta) - 28. Nellis (Kalus, Yetman). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - J. Svoboda, Brož. Vyloučení: 5:3, navíc Kalus (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2941.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Skärberg, A. Čech, Gewiese, Bernad - P. Zdráhal, Fořt, Skalický - Koblížek, Gríger, O. Procházka - Rekonen, Malínek, Berglund - Lichtag, Závora, Suchý - Hradec. Trenér: Hořava.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Freibergs, Port, J. Zbořil, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, M. Hanzl, Troock - Lednický, Hladonik, Kalus - Hauser, Šír, Macias. Trenér: Varaďa.
Tabulka:
1.
Pardubice
44
24
4
6
10
142:98
86
2.
Plzeň
43
19
4
8
12
117:89
73
3.
Liberec
43
21
2
6
14
117:100
73
4.
Třinec
44
19
6
3
16
131:114
72
5.
Hradec Králové
44
18
8
2
16
112:103
72
6.
Karlovy Vary
43
20
4
4
15
112:110
72
7.
Sparta
42
17
5
4
16
128:110
65
8.
Brno
44
17
4
5
18
117:123
64
9.
Vítkovice
46
17
4
5
20
120:136
64
10.
České Budějovice
43
16
5
4
18
116:119
62
11.
Olomouc
45
17
3
2
23
102:129
59
12.
Kladno
44
14
5
5
20
109:118
57
13.
Mladá Boleslav
43
14
5
4
20
90:114
56
14.
Litvínov
44
11
3
4
26
94:144
43
Bémův návrat na scénu. Babiš ho jmenoval protidrogovým koordinátorem
Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil to dnes na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Označil Béma za skutečného odborníka.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Neznámý útočník poškodil sekyrou Bartošovu kancelář v Kutné Hoře, nechal mu výhrůžný vzkaz
Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i vzkaz, uvedl Bartoš na síti X. Policie případ vyšetřuje, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Učitel v Praze ohlásil střelbu ve škole, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie v pátek prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o střelbě se ale nepotvrdila, oznámila brzy poté. Policisté na místě zadrželi muže podezřelého ze šíření poplašné zprávy. Policie napsala, že střelbu ohlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet její reakci.
Strach a obavy mezi státními úředníky. S Babišem přichází něco, co mnohé nepotěší
Vláda neztrácí čas a mnozí státní úředníci jsou v pozoru. Nebo přesněji řečeno ve velkých obavách z toho, co pro ně kabinet Andreje Babiše připravuje. Na změnách navíc pracuje velmi rychle, už na příští týden svolal Poslaneckou sněmovnu, kterou chce novelu zákona o služebním zákoně rychle „prohnat“.