23. 1.
Kladno bojuje o předkolo, poprvé v sezoně porazilo Budějovice

Sport

Hokejisté Kladna vyhráli v 44. kole extraligy na ledě Českých Budějovic 3:2 v prodloužení a porazili Motor poprvé v sezoně. Utkání rozhodl v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel.

neuvedeno
Hráči Kladna se radují z vítězství na ledě Českých Budějovic ve 44. kole extraligy.Foto: CTK
Připravujeme podrobnosti.

44. kolo hokejové extraligy:

Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Přikryl (Kachyňa, Štencel), 52. Kachyňa (Štencel, Harris) - 16. Forman (T. Tomek, M. Procházka), 28. Robins (Audette), 65. Mendel (Ojamäki, Audette). Rozhodčí: Šír, Kika - Ondráček, Axman. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 6381.

České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Vráblík, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Kubíček - Lantoši, Harris, Olesen - Ordoš, Bulíř, Kašlík - Hoch, F. Přikryl, M. Beránek - P. Novák, Toman, Humeník. Trenér: Čihák.

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Wylie, Piskáček, Houdek - M. Procházka, Konečný, Forman - Ojamäki, Audette, Robins - Kelly Klíma, Vigneault, Ryšavý - Bareš, Melka, Lisler. Trenér: Plekanec.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Petrovský (Faško-Rudáš, Weatherby), 16. J. Vlach (Pytlík, A. Musil), 56. F. Jansa (Pytlík, J. Vlach), 58. A. Musil (Pytlík). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Štěpánek, Hnát. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 6949.

Liberec: Kváča - T. Galvas, Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - Pytlík, A. Musil, Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Ďaloga, Bartejs - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, A. Zbořil, Š. Stránský - Chludil, Kollár, Cingel - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: Horáček.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Fridrich (Cosgrove), 60. Matýs (Rayen Petrovický) - 16. Kondelík (Červenka, Čerešňák), 31. Hrádek (Čerešňák, Fejes), 40. Červenka (Mandát, Gazda). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 4843.

Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Škůrek, Rayen Petrovický, Rašner - Navrátil, Nahodil, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.

Pardubice: Vomáčka - Čerešňák, T. Dvořák, Tourigny, Ludvig, Gazda, Mikliš, Hrádek - Mandát, Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Formánek. Trenér: Pešán.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Rekonen (Jánošík, Pyrochta), 63. O. Procházka (Gríger, Pyrochta) - 28. Nellis (Kalus, Yetman). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - J. Svoboda, Brož. Vyloučení: 5:3, navíc Kalus (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2941.

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Skärberg, A. Čech, Gewiese, Bernad - P. Zdráhal, Fořt, Skalický - Koblížek, Gríger, O. Procházka - Rekonen, Malínek, Berglund - Lichtag, Závora, Suchý - Hradec. Trenér: Hořava.

Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Freibergs, Port, J. Zbořil, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, M. Hanzl, Troock - Lednický, Hladonik, Kalus - Hauser, Šír, Macias. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1.

Pardubice

44

24

4

6

10

142:98

86

2.

Plzeň

43

19

4

8

12

117:89

73

3.

Liberec

43

21

2

6

14

117:100

73

4.

Třinec

44

19

6

3

16

131:114

72

5.

Hradec Králové

44

18

8

2

16

112:103

72

6.

Karlovy Vary

43

20

4

4

15

112:110

72

7.

Sparta

42

17

5

4

16

128:110

65

8.

Brno

44

17

4

5

18

117:123

64

9.

Vítkovice

46

17

4

5

20

120:136

64

10.

České Budějovice

43

16

5

4

18

116:119

62

11.

Olomouc

45

17

3

2

23

102:129

59

12.

Kladno

44

14

5

5

20

109:118

57

13.

Mladá Boleslav

43

14

5

4

20

90:114

56

14.

Litvínov

44

11

3

4

26

94:144

43

Nejnovější
