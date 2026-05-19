Kinský si musí na jistotu záchrany počkat, Arsenal slaví titul po 22 letech

Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. "Kanonýři" dnes sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1:1 v Bournemouthu.
Hráčům City mohla naději na titul udržet pouze výhra, ale od 39. minuty prohrávali po zásahu Eliho Juniora Kroupiho. Hosté srovnali až v páté minutě nastavení díky Erlingovi Haalandovi, který si 27. gólem upevnil první místo v pořadí střelců.
Na další gól už hosté neměli čas a i když už 15 kol v řadě "Citizens" neprohráli, před závěrečným kolem mají na druhé příčce tabulky na vedoucí Arsenal nesmazatelnou ztrátu čtyř bodů.
Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Výběr trenéra Mikela Artety získal pro Arsenal první ligový triumf od roku 2004, kdy klub ovládl nejvyšší soutěž bez jediné porážky, za což si tehdejší hráči vysloužili přezdívku Invincibles (Neporazitelní).
Remíza připravila trenéra Pepa Guardiolu o šanci na sedmý titul se City, protože podle médií po sezoně z klubu odejde. Španělský kouč u týmu působí od února 2016 a mimo jiné s ním jednou vyhrál i Ligu mistrů.
Naopak Bournemouth prodloužil sérii bez porážky na 17 zápasů a před posledním kolem může pomýšlet na účast v Lize mistrů. V tabulce jsou "Cherries" šestí a od Liverpoolu na páté příčce, která jako poslední zaručuje start mezi evropskou elitou, je dělí tři body.
Tottenham s Antonínem Kinským v brance prohrál 1:2 v derby na hřišti Chelsea a v posledním kole tak Spurs budou hrát o udržení na dálku s West Hamem, kde působí záložník Tomáš Souček.
Kinského překonali Enzo Fernández a Andrey Santos, za hosty v závěru snížil Richarlison. Tottenham s 38 body drží 17. příčku těsně nad pásmem sestupu. Osmnáctý West Ham má 36 bodů. Burnley a Wolverhampton Ladislava Krejčího už mají sestup jistý.
Spurs mají před posledním kolem blíž k záchraně i díky výrazně lepšímu skóre, které by rozhodovalo při rovnosti bodů. V nedělním utkání doma s Evertonem jim tak stačí remíza, West Ham nastoupí proti Leedsu.
Anglická fotbalová liga - 37. kolo:
Bournemouth - Manchester City 1:1 (39. Kroupi - 90.+5 Haaland), Chelsea - Tottenham 2:1 (18. Fernández, 67. Andrey Santos - 74. Richarlison).
Tabulka:
1.
Arsenal
37
25
7
5
69:26
82
2.
Manchester City
37
23
9
5
76:33
78
3.
Manchester United
37
19
11
7
66:50
68
4.
Aston Villa
37
18
8
11
54:48
62
5.
Liverpool
37
17
8
12
62:52
59
6.
Bournemouth
37
13
17
7
57:53
56
7.
Brighton
37
14
11
12
52:43
53
8.
Chelsea
37
14
10
13
57:50
52
9.
Brentford
37
14
10
13
54:51
52
10.
Sunderland
37
13
12
12
40:47
51
11.
Newcastle
37
14
7
16
53:53
49
12.
Everton
37
13
10
14
47:49
49
13.
Fulham
37
14
7
16
44:51
49
14.
Leeds
37
11
14
12
49:53
47
15.
Crystal Palace
37
11
12
14
40:49
45
16.
Nottingham
37
11
10
16
47:50
43
17.
Tottenham
37
9
11
17
47:57
38
18.
West Ham
37
9
9
19
43:65
36
19.
Burnley
37
4
9
24
37:73
21
20.
Wolverhampton
37
3
10
24
26:67
19
