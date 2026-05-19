Kinský si musí na jistotu záchrany počkat, Arsenal slaví titul po 22 letech

ČTK

Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. "Kanonýři" dnes sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1:1 v Bournemouthu.

Premier League - Chelsea v Tottenham Hotspur
Soccer Football - Premier League - Chelsea v Tottenham Hotspur - Stamford Bridge, London, Britain - May 19, 2026 Tottenham Hotspur's Antonin Kinsky in action Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Foto: REUTERS
Hráčům City mohla naději na titul udržet pouze výhra, ale od 39. minuty prohrávali po zásahu Eliho Juniora Kroupiho. Hosté srovnali až v páté minutě nastavení díky Erlingovi Haalandovi, který si 27. gólem upevnil první místo v pořadí střelců.

Na další gól už hosté neměli čas a i když už 15 kol v řadě "Citizens" neprohráli, před závěrečným kolem mají na druhé příčce tabulky na vedoucí Arsenal nesmazatelnou ztrátu čtyř bodů.

Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Výběr trenéra Mikela Artety získal pro Arsenal první ligový triumf od roku 2004, kdy klub ovládl nejvyšší soutěž bez jediné porážky, za což si tehdejší hráči vysloužili přezdívku Invincibles (Neporazitelní).

Remíza připravila trenéra Pepa Guardiolu o šanci na sedmý titul se City, protože podle médií po sezoně z klubu odejde. Španělský kouč u týmu působí od února 2016 a mimo jiné s ním jednou vyhrál i Ligu mistrů.

Naopak Bournemouth prodloužil sérii bez porážky na 17 zápasů a před posledním kolem může pomýšlet na účast v Lize mistrů. V tabulce jsou "Cherries" šestí a od Liverpoolu na páté příčce, která jako poslední zaručuje start mezi evropskou elitou, je dělí tři body.

Tottenham s Antonínem Kinským v brance prohrál 1:2 v derby na hřišti Chelsea a v posledním kole tak Spurs budou hrát o udržení na dálku s West Hamem, kde působí záložník Tomáš Souček.

Kinského překonali Enzo Fernández a Andrey Santos, za hosty v závěru snížil Richarlison. Tottenham s 38 body drží 17. příčku těsně nad pásmem sestupu. Osmnáctý West Ham má 36 bodů. Burnley a Wolverhampton Ladislava Krejčího už mají sestup jistý.

Spurs mají před posledním kolem blíž k záchraně i díky výrazně lepšímu skóre, které by rozhodovalo při rovnosti bodů. V nedělním utkání doma s Evertonem jim tak stačí remíza, West Ham nastoupí proti Leedsu.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Bournemouth - Manchester City 1:1 (39. Kroupi - 90.+5 Haaland), Chelsea - Tottenham 2:1 (18. Fernández, 67. Andrey Santos - 74. Richarlison).

Tabulka:

1.

Arsenal

37

25

7

5

69:26

82

2.

Manchester City

37

23

9

5

76:33

78

3.

Manchester United

37

19

11

7

66:50

68

4.

Aston Villa

37

18

8

11

54:48

62

5.

Liverpool

37

17

8

12

62:52

59

6.

Bournemouth

37

13

17

7

57:53

56

7.

Brighton

37

14

11

12

52:43

53

8.

Chelsea

37

14

10

13

57:50

52

9.

Brentford

37

14

10

13

54:51

52

10.

Sunderland

37

13

12

12

40:47

51

11.

Newcastle

37

14

7

16

53:53

49

12.

Everton

37

13

10

14

47:49

49

13.

Fulham

37

14

7

16

44:51

49

14.

Leeds

37

11

14

12

49:53

47

15.

Crystal Palace

37

11

12

14

40:49

45

16.

Nottingham

37

11

10

16

47:50

43

17.

Tottenham

37

9

11

17

47:57

38

18.

West Ham

37

9

9

19

43:65

36

19.

Burnley

37

4

9

24

37:73

21

20.

Wolverhampton

37

3

10

24

26:67

19

