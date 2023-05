Když z Terminátora kape krev. Kincl slavil titul, Vémola skončil s dobitým obličejem

Ve věku 73 let zemřel britský spisovatel Martin Amis. O úmrtí autora románů Peníze nebo Londýnská pole s odkazem na jeho ženu informuje americký list The New York Times (NYT). Syn neméně slavného spisovatele Kingsleyho Amise patřil k představitelům postmodernismu, vydal 15 románů, oceňované memoáry, díla literatury faktu a sbírky esejů a povídek. Ve svých pozdějších dílech se zabýval stalinistickými zločiny, válkou proti terorismu či holokaustem.

Amisova manželka, spisovatelka Isabel Fonsecaová, uvedla, že příčinou autorovy smrti byla rakovina jícnu. Zemřel v pátek ve svém domě na Floridě.