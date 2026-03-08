Kdo to vynesl ven, má padáka! Šéfa naštval únik, týkal se i velké české naděje

Osmnáctiletý obránce Radim Mrtka, jeden z největších českých talentů současnosti, si před uzávěrkou přestupů mohl přečíst, že míří z Buffala do St. Louis. Nakonec ale zůstal. A nedokončený hokejový trejd měl dohru.
Novinář Darren Dreger z kanadské stanice TSN v průběhu týdne informoval, že Buffalo upeklo zajímavou dohodu se St. Louis. Získalo hvězdného obránce Coltona Parayka a obětovalo Mrtku, devítku posledního draftu, a volbu v prvním kole příští dražby nadějí.
Zprávu pak přebrala další média. A debata, kdo na výměně vydělal, začala nabírat na obrátkách.
Dreger přitom zmínil, že dokončení transakce závisí na Paraykovi, který díky speciální smluvní klauzuli může jakoukoliv výměnu stopnout. A to se nakonec stalo.
Dohoda mezi Buffalem a St. Louis se ale zakládala na skutečnosti. A Douga Armstronga, generálního manažera druhého z klubů, únik informací - jak sám prohlásil - pěkně rozčílil.
„Z každého takového úniku jsem velmi zklamaný. Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsme u nás velmi přísní, co se týče příchozí a odchozí komunikace. Že se tohle dostalo ven, mě hodně zklamalo,“ nechal se slyšet manažer St. Louis.
Někteří klub obvinili, že únik přišel od něj a že byl cílený. Měl prý zvýšit tlak na Parayka, aby přesun odsouhlasil.
To ale Armstrong zásadně odmítá. Celá věc mu naopak vadila natolik, že spustil interní vyšetřování. Nařídil důkladnou kontrolu telefonních, textových a e-mailových záznamů svých zaměstnanců.
„Byl jsem k nim upřímný, řekl jsem: ‚Ten, u koho něco objevíme, přijde o práci!‘ Provedli jsme tedy důslednou kontrolu. Všichni ale testem nepřekvapivě prošli. Vím, že to nebylo od nás,“ prohlásil.
„Tím zároveň neříkám, že to má na svědomí Buffalo,“ pokračoval. „Do celého procesu je zapojeno hodně lidí: členové rodiny, agenti… Je to nekonečný koloběh.“
St. Louis posléze místo Parayka vyměnilo jiného zkušeného beka Justina Faulka. A k tomu vícero útočníků včetně kapitána Braydena Schenna.
Buffalo přivedlo dva beky z Winnipegu: Lukea Schenna a Logana Stanleyho. Ti vyšli levněji, nebylo třeba obětovat Mrtku.
Český zadák, který v aktuální sezoně po krátké štaci ve farmářské AHL opět nastupuje v juniorce WHL, tak nadále může počítat s budoucností v americkém klubu. Ta by mohla být zajímavá, neboť Buffalo se po letech strádání začíná sunout do ligové špičky.
