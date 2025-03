"Všechno, co jste neviděli." Tenisový kolaps Muchové zaskočil i polskou televizi

Měl to být jeden z divácky nejatraktivnějších zápasů programu Indian Wells. Místo toho se z osmifinále Karolíny Muchové a světové dvojky Igy Šwiatekové stala další jasná záležitost. Matný výkon české tenistky zaskočil i polské experty ve studiu.

Rodačka z Olomouce letos přímočaře stoupá žebříčkem. Nejen kvůli solidním výkonům, které ji dovedly do semifinále turnajů v Linci nebo Dubaji, ale také proto, že vzhledem k loňské operaci zápěstí na jaře neobhajuje žádné body.

Po účasti v osmifinále podniku v Indian Wells by se mohla posunout zase o stupínek výš na čtrnácté místo.

Přesto po debaklu dvakrát 1:6 s polskou hvězdou Šwiatekovou visí ve vzduchu nepříjemná pachuť, kterou řešili i experti v polské televizi.

"Iga předvedla vysokou úroveň tenisu, na druhou stranu je třeba objektivně konstatovat, že na druhé straně stála hráčka, která neprojevila žádný sportovní zápal. Byla jsem zklamaná, jak se Karolína Muchová prezentovala," uvedla bývalá polská tenistka Klaudia Jansová-Ignaciková, která pracuje jako expertka pro místní stanici Canal+ Sport.

Její reportéři vítězku v polštině vyzpovídali a narazili na podobné téma. Také Šwiateková byla překvapená, jak snadno to s rodačkou z Olomouce šlo.

"Dobře se známe, v posledních letech jsem s ní hodněkrát trénovala. Mám dojem, že když jsme spolu trénovaly tady minulý týden, byly naše výměny o hodně vyrovnanější. Ale každý den je jiný a já jsem teď ve velké formě," prohlásila Šwiateková.

Na druhou stranu neopomněla i tak složit aktuální české jedničce poklonu.

"Musím říct, že mě její hra hodně baví. Je zábavné sledovat, jak se pohybuje, její údery, jak u tenisu vypadá," uvedla bývalá tenisová královna.

Sama Muchová v rozhovoru pro český Canal+ Sport2 přiznala, že neměla svůj den.

"Iga je taková, že když vidí slabost na druhé straně, tak ještě víc zapne. Měla jsem tam pár momentů, kdy jsem se do toho mohla zpátky dostat, ale s tím, co jsem dnes hrála, to nešlo," vysvětlila Češka.

Přesto se pro Muchovou sezona nevyvíjí zle, a tak se bude snažit na mizérii z osmifinále rychle zapomenout, protože už příští týden na ni čeká další výzva v podobě dalšího "tisícovkového" turnaje v Miami.

"Snažíme se teď pracovat na některých věcech v mé hře. Je agresivnější volej, trochu jiná technika u servisu, agresivnější return. Všechno, co jste proti Ize neviděli. Doufám, že v Miami to naskočí a půjde to líp," přála si Muchová.