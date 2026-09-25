Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstane Krejčí, promluvil o svém zdraví

Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března.
Sedmadvacetiletý zadák Wolverhamptonu se po drobných zdravotních problémech z minulých dní již cítí lépe a měl by být týmu k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů proti doma Chorvatsku. Uvedl to na tiskové konferenci v Praze.
Krejčí vede reprezentaci jako kapitán od konce března, kdy ho před play off o mistrovství světa do této role obsadil tehdejší nový kouč Miroslav Koubek. Obránce anglického Wolverhamptonu převzal pásku po záložníkovi Tomáši Součkovi. V roli kapitána ho podle očekávání ponechal i trenér Denia, jenž po šampionátu na lavičce mužstva nahradil Koubka.
"Bylo to moje rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že Láďa bude dál kapitánem, a pak s tím také souhlasili všichni v (české) asociaci, (generální manažer reprezentací) Pavel (Nedvěd) a všichni hráči," prohlásil Denia.
Krejčí má dosud v reprezentačním A-týmu na kontě 30 startů a šest branek. "Hledíme do budoucna, myslím, že (Láďa) je nejlepší ukázkou pro příští generaci. Je vynikající hráč, ale i skvělý lídr pro tým a také skvělý v šatně. To je pro mě jako pro trenéra nejdůležitější," doplnil rodák z Albacete.
Krejčí kvůli drobným potížím s lýtkem vynechal za Wolverhampton víkendový zápas druhé anglické ligy. V úvodu reprezentačního srazu netrénoval naplno, ale dnes už se s týmem připravoval. "Měl jsem menší komplikace. Musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze. Měl jsem lehké přetížení, cítil jsem ho i tady. Ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře," řekl Krejčí.
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