Sport

Kanaďané v Miláně vsadí i na novou hvězdu NHL. V nominaci nechybí 19letý forvard

ČTK

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník San Jose Macklin Celebrini, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL

NHL: San Jose Sharks at Vancouver Canucks
Macklin Celebrini (San Jose)Foto: REUTERS
V mužstvu je 19 hráčů, kteří se v únoru podíleli na vítězství na Turnaji čtyř zemí. Kanaďané budou 12. února v Miláně prvním soupeřem české reprezentace ve skupině A.

Do olympijského výběru se dostal i sedmatřicetiletý útočník Brad Marchand, bývalý spoluhráč Davida Pastrňáka z Bostonu, který v posledním play off výrazně pomohl Floridě Panthers k obhajobě Stanley Cupu.

Od poloviny června, kdy musely všechny účastnické země nahlásit první šestici, měli jistotu nominace obránce Cale Makar z Colorada a útočníci Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton), Nathan MacKinnon (Colorado), Brayden Point (Tampa Bay) a Sam Reinhart (Florida).

Nominace Kanady:

Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis/NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles/NHL), Logan Thompson (Washington/NHL), obránci: Cale Makar, Devon Toews (oba Colorado/NHL), Drew Doughty (Los Angeles/NHL), Thomas Harley (Dallas/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Shea Theodore (Vegas/NHL), útočníci: Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay/NHL), Brad Marchand, Sam Reinhart (oba Florida/NHL), Mitchell Marner, Mark Stone (oba Vegas/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh/NHL), Bo Horvat (New York Islanders/NHL), Nathan MacKinnon (Colorado/NHL), Connor McDavid (Edmonton/NHL), Nick Suzuki (Montreal/NHL), Tom Wilson (Washington/NHL).

Nejnovější
Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.
ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.

Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit; snímek je byl pořízen u Popovic na Brněnsku, 31. prosince 2025.
Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Silničáři uzavřeli pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.

