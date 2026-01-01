Junioři po boji zdolali houževnaté Lotyše, rozhodl gól do prázdné branky

Čeští hokejoví junioři v závěrečném zápase základní skupiny porazili celek Lotyšska 4:2 a připsala si třetí vítězství ze čtyř startů.. Na čtvrtfinálového soupeře čekají.
V tabulce skupiny obsadí svěřenci kouče Patrika Augusty druhé, nebo třetí místo. O konečném pořadí rozhodne zápas mezi Kanadou a Finskem.
Národnímu týmu se po úvodním inkasovaném gólu podařilo ještě do první přestávky otočit skóre zásluhou branek Tomáše Poletína a Adama Jiříčka.
Ve druhé části zvýšil Max Pšenička. Lotyši se ve třetí třetině ještě dostali na dostřel, ale v závěru přidal pojistku do prázdné branky Václav Nestrašil, jenž předtím asistoval u Jiříčkova gólu.
Na příštího soupeře čeští mladíci čekají, bude jím jeden z trojice Švédsko, USA, Švýcarsko. Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek večer a v noci na sobotu (SEČ).
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu:
Skupina B:
Česko - Lotyšsko 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Skupina A:
Švýcarsko - Slovensko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Aktualizujeme…
