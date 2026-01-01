Přeskočit na obsah
1. 1.
Sport

Junioři po boji zdolali houževnaté Lotyše, rozhodl gól do prázdné branky

Sport,ČTK

Čeští hokejoví junioři v závěrečném zápase základní skupiny porazili celek Lotyšska 4:2 a připsala si třetí vítězství ze čtyř startů.. Na čtvrtfinálového soupeře čekají.

Václav Nestrašil
Václav NestrašilFoto: ČTK / AP / Nick Wosika/Icon Sportswire
V tabulce skupiny obsadí svěřenci kouče Patrika Augusty druhé, nebo třetí místo. O konečném pořadí rozhodne zápas mezi Kanadou a Finskem.

Národnímu týmu se po úvodním inkasovaném gólu podařilo ještě do první přestávky otočit skóre zásluhou branek Tomáše Poletína a Adama Jiříčka.

Ve druhé části zvýšil Max Pšenička. Lotyši se ve třetí třetině ještě dostali na dostřel, ale v závěru přidal pojistku do prázdné branky Václav Nestrašil, jenž předtím asistoval u Jiříčkova gólu.

Na příštího soupeře čeští mladíci čekají, bude jím jeden z trojice Švédsko, USA, Švýcarsko. Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek večer a v noci na sobotu (SEČ).

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu:

Skupina B:

Česko - Lotyšsko 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Skupina A:

Švýcarsko - Slovensko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Aktualizujeme…

U.S. President Trump meets Ukrainian President Zelenskiy in Florida
ŽIVĚ"Chceme konec války, ale ne konec Ukrajiny," připomenul Zelenskyj

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila válku s Ruskem, trvající již téměř čtyři roky. Ještě před prezidentovým projevem byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.

Americký prezident Donald Trump
Trump oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Dodal však, že se tyto síly vrátí, pokud zločinnost opět prudce vzroste. Nasazení příslušníků Národní gardy v Chicagu zablokoval nejvyšší soud, zatímco v Los Angeles a Portlandu tak učinili federální soudci, připomněla agentura AFP.

