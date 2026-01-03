Jsme skvělé a soběstačné. Nepotřebujeme se srovnávat s muži, míní Šwiateková

Ženský tenis je podle bývalé světové jedničky Polky Igy Šwiatekové dostatečně silný a nepotřebuje se porovnávat s mužským. Šestinásobná grandslamová šampionka to uvedla v reakci na "Bitvu pohlaví" mezi Australanem Nickem Kyrgiosem a Běloruskou Arynou Sabalenkovou.
Polská tenistka exhibiční zápas v Dubaji minulou neděli ani nesledovala, uvedla během United Cupu v Sydney.
"Přitáhlo to velkou pozornost. Byla to zábava, ale neřekla bych, že to mělo něco společného se společenskými změnami nebo nějakými důležitými tématy," řekla Šwiateková novinářům.
Zápas svým názvem odkazoval na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila pětapadesátiletého Bobbyho Riggse, někdejšího grandslamového šampiona. Kyrgios, jenž nehrál soutěží zápas od loňského března, v Dubaji zvítězil v exhibici s upravenými pravidly nad světovou jedničkou Sabalenkovou dvakrát 6:3.
"Jmenovalo se to stejně, to je všechno. Jinak se to v ničem nepodobalo, protože ženský tenis je nyní soběstačný. Máme tolik skvělých hráček a skvělých příběhů, které můžeme vyprávět, že se nemusíme srovnávat s mužským tenisem," prohlásila čtyřiadvacetiletá Polka.
Tohle se povedlo jen s Mussolinim. Odborník hodnotí únos Madura
„Venezuelci ani nepoužili ruční protivzdušné rakety, kterých mají hodně. To trochu ukazuje, ze vůle bojovat nebyla nejsilnější,“ říká k sobotnímu únosu prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami přímo z Caracasu Jan Kofroň, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
ŽIVĚVenezuelský prezident a jeho žena čelí po únosu do USA obvinění z narkoterorismu
"Sesazeného" venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku oficiálně obvinily úřady v New Yorku. V sobotu to vedla americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Americké úřady tvrdí, že Maduro se podílel na organizování pašování drog do Spojených států a že byl vůdcem Kartelu sluncí, který Washington označil za teroristickou organizaci.
ŽIVĚZelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu potvrdil, že navrhuje ministra obrany Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Práci Šmyhala na ministerstvu obrany označil za systematickou a prohlásil, že ukrajinský energetický sektor právě teď potřebuje takový přístup. Šmyhal byl v dříve premiérem Ukrajiny.
Kvíz: "Zas ti to spadlo, asi vítr, ne?" Poznejte vánoční pohádky podle slavné hlášky
K českým Vánocům neodmyslitelně patří televizní pohádky. Některé hlášky z nich zlidověly natolik, že je lidé znají nazpaměť a běžně je používají. Vyzkoušejte si, zda poznáte, ze kterých pohádek jsou následující věty.
ŽIVĚBabiš se chystá do Bruselu na jednání koalice ochotných. K Okamurovu proslovu ale mlčí
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý 6. ledna poletí do Paříže, kde se zúčastní jednání lídrů koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. Řekl to v sobotním videopříspěvku na sociálních sítích. Nijak se ale nevyjádřil k novoročnímu projevu šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, v němž šéf vládního hnutí SPD kritizoval poskytování zbraní Kyjevu i vedení ukrajinského státu.