Jsme ještě lepší a šikovnější než loni, hlásí Galvas. Věří si i na Kanadu

Obránce Tomáš Galvas se třetím gólem na mistrovství světa juniorů podílel na čtvrtfinálové výhře českých hokejistů 6:2 nad Švýcarskem a potvrdil roli jednoho z klíčových hráčů týmu. Devatenáctiletý rodák ze Zlína startuje již na třetím šampionátu hráčů do 20 let a podílel se na zisku bronzových medailí v předešlých dvou letech.
"Jsem rád, že mi to tam padá, ale dnes jsem musel hrát trošku více do obrany, protože to bylo důležité utkání. Snad to tak bude pokračovat a budeme vyhrávat," uvedl Galvas.
"První třetina určitě nebyla z naší strany nejlepší, prohrávali jsme. Naštěstí jsme to nakopli, dali góly a hra se zlepšila. Ve třetí jsme si to už pohlídali. Musíme v tom pokračovat," řekl Galvas.
Právě jeho gól na začátku druhé třetiny český tým hodně povzbudil. "Po pravdě řečeno jsem chtěl první nahrávat. Jako obvykle. Přišlo mi ale, že jsem blízko (branky), tak jsem zkusil vystřelit a padlo to tam," uvedl odchovanec Olomouce, který na juniorských MS nasbíral již 14 bodů a je nejproduktivnějším obráncem v české historii.
Pokračovatel hokejového rodu, jehož starší bratr Jakub startoval na dvou juniorských MS stejně jako otec Lukáš, bral svůj zápis do české historie s nadhledem.
"Aspoň v něčem se zapíšu do historie, ale nic to pro mě neznamená. Hlavně chci medaili. Ta je pro mě nejdůležitější," podotkl Galvas, jenž předčil Marka Malíka a Davida Jiříčka, kteří nasbírali shodně 13 bodů.
Česko v Minneapolis postoupilo popáté v řadě do semifinále MS juniorů, Galvas je stejně jako kouč Patrik Augusta u třetího postupu.
"Je to fantastický úspěch, který si tento ročník zaslouží. I minule jsme hráli výborně, ale myslím si, že letos jsme ještě lepší a šikovnější. Uvidíme, kam to dotáhneme. Věřím, že můžeme porazit každého," dodal Galvas.
„Venezuelci ani nepoužili ruční protivzdušné rakety, kterých mají hodně. To trochu ukazuje, ze vůle bojovat nebyla nejsilnější,“ říká k sobotnímu únosu prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami přímo z Caracasu Jan Kofroň, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Mezi zraněnými při požáru ve švýcarském horském středisku je i Čech
Při tragickém požáru v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana o silvestrovské noci byl podle informací tamní policie zraněn i jeden český občan. V sobotu to oznámila mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová. Čeští diplomaté jsou podle ní připraveni poskytnout konzulární pomoc. Požár si vyžádal životy 40 lidí, další desítky byly vážně zraněny.
