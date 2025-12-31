Jsem slušný, do ničeho nejdu, říká Řepka. Teď pokukuje po kariéře fotbalového trenéra

Bývalý český fotbalový reprezentant Tomáš Řepka si po 14 letech zahrál za Spartu pražské Silvestrovské derby proti Slavii.
Jednapadesátiletý někdejší "bouřlivák" už exhibici proti odvěkému rivalovi prožíval v klidu a bez velkého hecování a emocí.
Novinářům po zápase veteránů řekl, že se chce věnovat trénování a čeká na nabídku. Také uvedl, že věří v celkový triumf Sparty v Konferenční lize a postup reprezentace na mistrovství světa.
Řepka se v Silvestrovském derby představil teprve podruhé, předtím v roce 2011 ještě během profesionální kariéry nastoupil v mladší kategorii internacionálů nad 35 let. Tehdy se do statistik zapsal i žlutou kartou, která v podobných exhibicích nebývá příliš častá.
"Tehdy jsem hrál ještě za mladé, teď je to něco jiného. Po 14 letech jsem si derby užil. Ani jsem to nějak nehecoval, jsem slušný, do ničeho nejdu. Už to není takové napnuté, už je to takové pěkně uhlazené. Už to dnes vnímám trochu jinak, chci se fotbalem jen bavit. Takže v klidu," řekl Řepka.
Jeho celek v zápase veteránů utrpěl se Slavií porážku 3:4, v závěru nedokázal z penalty vyrovnat Tomáš Čížek.
"Prohráli jsme, ale jak máte nové hráče třeba jako (Miroslava) Matušoviče, tak samozřejmě nejde vyhrát," vtipkoval Řepka na adresu nováčka exhibičního utkání. "Dělám si legraci samozřejmě. Myslím, že to bylo fajn. Prohráli jsme, nedá se nic dělat. Příště vyhrajeme," uvedl.
Hodně si považoval, že může v Silvestrovském derby hrát. "Pro mě je to výsada něčeho. Tenhle dres si musíte zasloužit, není to automaticky. Takže takhle to pořád vnímám a vnímat budu neustále," uvedl Řepka.
Do zápasu nenastoupil s tradičním číslem dvě na dresu, ale s dvaadvacítkou. "Protože bylo malé číslo. Já už bych do toho nevlezl, takže jsem si vzal dvaadvacítku," podotkl.
Bývalý stoper, který v pátek oslaví 52. narozeniny, se chce vrhnout na trenérskou kariéru. "Teď už jsem připraven, říkám to pořád. Mám po (dokumentárním) filmu, po premiérách. Můžete volat, jsem ready," smál se Řepka.
"Udělal jsem si trenérskou A-licenci, mohu začít kdykoliv. Čekám na nabídku. Nějaké jednání už proběhlo, ale pořád čekám. Jsem otevřený všemu," prohlásil Řepka.
Sparta v ligové soutěži ztrácí na Slavii po podzimu sedm bodů, podle někdejšího kapitána Letenských ale ještě není o titulu rozhodnuto.
"Na kritiku si dávám velký pozor, už je taková pěkně uhlazená. Navíc ono ani není nějak moc co kritizovat. Samozřejmě sedm bodů není málo, ale všechno je to hratelné. Já klukům pořád věřím. A taky věřím, že vyhrajeme Konferenční ligu," připomněl Řepka, že Spartu na jaře čeká vyřazovací část třetí pohárové soutěže.
Věří i reprezentaci, která se v březnu představí ve dvoukolovém play off o postup na mistrovství světa. Národní mužstvo po říjnovém odvolání trenéra Ivana Haška nedávno převzal Miroslav Koubek.
"Myslím, že bylo úplně zbytečné vyhodit Ivana, mohl tam být doteď. Nepochopil jsem to. Podle mě teď trochu vařili z vody a pan Koubek jim zbyl. Každopádně já jsem možná jeden z mála, který věří, že baráž zvládneme a na mistrovství postoupíme," uvedl Řepka.
