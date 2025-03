Zemřel legendární Jordan. Dokázal objevit Schumiho i sehnat tašku falešných hodinek

Ve věku 76 let zemřel bývalý majitel týmu formule 1 Eddie Jordan. Dnes brzy ráno podlehl v Kapském Městě rakovině.

Populární irský podnikatel a pozdější televizní expert měl stáj v letech 1991 až 2005 a dosáhl s ní na čtyři vyhrané Grand Prix.

V prosinci Jordan zveřejnil, že trpí agresivní formou rakoviny prostaty.

Jordan patřil v 90. letech k největším osobnostem ve formuli 1. "Kdysi jsem měl sen, že se stanu mistrem světa, ale dospěl jsem do bodu, kdy jsem pochopil, že to jako jezdec nezvládnu," popsal dříve své začátky.

Založil si proto vlastní tým. V Grand Prix Belgie 1991 právě v barvách Jordanu debutoval mladíček Michael Schumacher. Němcova talentu si záhy všimla konkurence a už příští Velkou cenu absolvoval v kokpitu Benettonu.

Během 15 let se Jordan dočkal čtyř vítězství ve Velkých cenách mistrovství světa a v roce 1999 byl ve hře o Pohár konstruktérů. Stáj prodal v roce 2005 ruským investorům, podle neoficiálních zdrojů za 50 milionů dolarů (tehdy zhruba 1,2 miliardy korun).

Jordan postupně měl jméno Force India, Racing Point a nyní je to Aston Martin.

Po skončení své kariéry v roli šéfa týmu se Jordan vrhl do světa televize, kde se rychle stal výraznou osobností. Nejprve působil v BBC, později se přesunul na Channel 4, kde se proslavil svými přímými názory a schopností předpovědět důležité události.

Byl to právě on, kdo v roce 2012 jako první dal světu vědět, že Lewis Hamilton opustí McLaren a zamíří do Mercedesu.

"Eddie měl dar vyprávět příběhy a zaujmout publikum. Jeho předpovědi byly často šokující, ale skoro vždy přesné. Vždycky měl něco v rukávu," vzpomínal jeho dlouholetý kolega David Coulthard, se kterým spolupracoval na podcastu Formula for Success.

Vedle závodů měl Jordan širokou škálu zájmů. Miloval hudbu a rád se chopil bicích ve své vlastní kapele Eddie & The Robbers.

Jeho podnikatelský duch se nezastavil ani po odchodu z F1 - investoval do různých projektů, včetně ragbyového klubu London Irish, na jehož řízení se podílel v závěrečných měsících svého života.

V poslední době se dostal do centra pozornosti jako manažer Adriana Neweyho. Legendárnímu konstruktérovi formule 1 pomohl k přestupu do Aston Martinu.

"Eddie byl jedním z těch lidí, kteří dokázali změnit hru. Tam, kde jiní viděli překážky, on viděl příležitosti," říká Bernie Ecclestone, bývalý šéf F1 a Jordanův blízký přítel.

Jeho pověst ho provázela i mimo závodní okruhy. Byl známý svým smyslem pro humor a nečekanými výstřelky.

"Pamatuju si, jak jsme byli v Šanghaji a někdo zmínil, že se tam dají sehnat padělané luxusní hodinky. Eddie zmizel a za hodinu se vrátil s taškou plnou falešných Rolexek a rošťáckým úsměvem na tváři," vzpomínal jeden z jeho bývalých novinářských kolegů pro BBC.

Jordan po sobě zanechal manželku Marii, se kterou strávil 42 let, čtyři děti a nespočet přátel po celém světě. Jeden z jeho bývalých jezdců to shrnul stručně: "Bez něj už to nebude stejné."