Benative
24. 1. Milena
Sport

Třetí senzaci Bartůňková už nezvládla. V Melbourne skončili i Plíšková a Macháč

Sport,ČTK

Nikola Bartůňková skončila na Australian Open ve 3. kole. 19letá česká kvalifikantka podlehla Belgičance Elise Mertensové 0:6, 4:6. Karolína Plíšková prohrála s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Světové devítce podlehla dvakrát 3:6. Skončil i Tomáš Macháč, který prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným italským tenistou Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6.

Nikola Bartůňková na Australian Open 2026
Nikola Bartůňková na Australian Open 2026
Plíšková po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním kotníku vyřadila v Melbourne dvě soupeřky, zastavila ji až obhájkyně titulu.

Keysová nastoupila ve velkém stylu a záhy vedla 4:0, třiatřicetiletá česká tenistka jí dokázala vzít podání jen jednou. Na vítězné údery vyhrála Američanka 25:8.

Macháč ovládl v minulém týdnu turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase.

V utkání s Musettim mu ale statistici napočítali 82 nevynucených chyb, soupeř rozhodl pátý set dvěma brejky. Do čtvrtého kola v Melbourne se Musetti dostal poprvé, na Roland Garros i ve Wimbledonu už hrál semifinále.

Australian Open Tennis
Tomáš Macháč na Australian Open 2016

Pořadatelé dnes kvůli očekávanému vedru uspíšili začátek programu o hodinu. Když však odpoledne přesáhly teploty 35 stupňů Celsia, byl program s výjimkou tří hlavních kurtů se zatahovací střechou přerušen, což se týkalo i zápasu Lindy Noskové s Číňankou Wang Sin-jü.

O postup do osmifinále prvního grandslamu sezony by pak dnes v Melbourne měli usilovat ještě Tereza Valentová, Nikola Bartůňková a Jakub Menšík.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo: Musetti (5-It.) - Macháč (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2,

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo: Keysová (9-USA) - Plíšková (ČR) 6:3, 6:3

Čtyřhra - 2. kolo: Siegemundová, Keninová (13-Něm./USA) - Bouzková, Klepačová (ČR/Slovin.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: A. Kovačková (1-ČR) - Clarkeová (USA) 6:1, 6:4.

