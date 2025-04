MS je dobré, ale... Klub NHL vysvětlil, proč české hvězdě zatrhl reprezentaci

Během sezony udělal takový pokrok, že se na něj třáslo české reprezentační áčko. Buffalo však mladému útočníkovi Jiřímu Kulichovi hokejové mistrovství světa zatrhlo. Po předčasném konci sezony ho raději převelelo na farmu, aby ji pomohl v play off. Nově se k tomu vyjádřili přední představitelé klubu.

Nemusí se to zdát, ale český hokej moc lepších střelců nemá.

Kulich v uplynulé základní části NHL vstřelil 15 branek v 62 startech, což dělá průměr 0,24 gólu na utkání. Lepší byli jen David Pastrňák, Tomáš Hertl a Martin Nečas.

Celkem Kulich nasbíral 24 bodů. Mezi 52 nováčky, kteří odehráli alespoň třetinu zápasů svého týmu, obsadil solidní 14. místo.

Není divu, že trenér české reprezentace Radim Rulík ho chtěl vidět na květnovém mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

Stejně tak fanoušci. Ty Kulich už v minulosti navnadil skvělými výkony na mládežnických šampionátech, kde gólovými hody pomohl k juniorskému stříbru a bronzu.

Šance, že Kulich na MS přijede, se ale už před koncem základní části smrskla. Přestože bylo jasné, že Buffalo Sabres nepostoupí do play off.

Nepříznivý signál ohledně 21letého forvarda vyslal Václav Prospal, trenérský asistent Rochesteru, kde sídlí farma Sabres.

"Můj názor je takový, že by měl zůstat s námi, chci tady z něj mít lídra," řekl online deníku The Athletic bývalý hvězdný útočník. "Chci, aby hrál 18 až 22 minut za zápas a chodil do všech důležitých situací. Chci, aby hrál severoamerický hokej. Při vší úctě k některým výběrům z mistrovství světa, je tamní úroveň tak vysoká jako tady v play off, když se do toho všichni dají?"

Rulík a generální manažer národního mužstva Jiří Šlégr s Prospalovým pohledem nesouhlasili, ale nic nezmohli. Buffalo později potvrdilo, že Kulich bude v Rochesteru bojovat o Calder Cup, farmářskou obdobu Stanleyova poháru.

"Byla tu pro něj šance hrát na mistrovství světa, což by také bylo dobré. Když jsem si to ale pořádně promyslel… Je mladý a já mám pocit, že Rochester má vážně dobrý tým a šanci dokázat něco výjimečného. A pokud skutečně bude mít úspěch, myslím, že to bude skvělé i pro Jiřího rozvoj," citoval generálního manažera Sabres Kevyna Adamse regionální deník Olean Times Herald.

Trenér Buffala Lindy Ruff vyslovil podobný názor jako jeho nadřízený.

"Byl jsem na mnoha světových šampionátech a musím říct, že se tam hraje dobrý hokej. Někdy ale přijdete na velký led a není to tam zdaleka tak intenzivní a fyzické jako hokej, se kterým byste se setkali tady," prohlásil 65letý kanadský kouč, jemuž jde o to, aby byl Kulich co nejvíce otrkaný před příští sezonou NHL.

V této ho často chválil. Za výtečnou střelu, hráčovu dobře známou přednost, ale i za defenzivní práci.

Českému svěřenci nakonec věřil natolik, že ho nechal vést elitní lajnu s Tagem Thompsonem a Zachem Bensonem na křídlech.

Podle zámořských médií si Kulich řekl o trvalé místo v sestavě Buffala, prý by se dokonce mohl stát klubovou hvězdou.

Aktuální play off bude dost možná jeho poslední zkušeností v AHL, kde strávil první dvě sezony po draftu.

Zatím si vede dobře. Gólem a asistencí pomohl Rochesteru k vedení 2:0 na zápasy v divizním semifinále proti Syracuse a je výhru od postupu. To pochopitelně snižuje šanci, že by ještě přeci jen stihl světový šampionát.