Po dlouhé době vládne dobrá nálada, těší trenéra. Před finále ale řeší problém s beky

Čeští hokejisté mají za sebou poslední trénink na mistrovství světa v Praze, večer vyjedou k zápasu o zlato proti Švýcarsku. Kvůli trestu jim bude chybět obránce Jan Rutta a úplně jistý není ani start Jakuba Krejčíka, který dostal v semifinále se Švédy ránu pukem do obličeje.

Jakub Krejčík dostal v semifinále proti Švédsku ránu do obličeje. | Foto: Milan Kammermayer

Krejčík se zranil ve druhé třetině duelu se Švédy, zamířil do šatny, ale i ve třetí části pak ještě semifinále dohrál. Byť s viditelnými stopami po kotouči v obličeji.

Po zápase pak trenér Radim Rulík mluvil o tom, že obránce v nemocnici čeká na operační zákrok, podle informací Českého rozhlasu dohrával se zlomeným nosem.

"Doktoři se o něj starají, roli bude hrát každá minuta. Kuba chce hrát, ale zdraví má samozřejmě prioritu," odpovídal po dopoledním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous.

Pro českou reprezentaci je to svízel už jen proto, že kvůli dodatečnému disciplinárnímu trestu bude ve finále postrádat Jana Ruttu. Pokud by nemohl nastoupit ani Krejčík, zbývalo by jen pět obránců.

"To by nebylo dobré. Máme něco připravené, vše se bude odvíjet od Kubova zdravotního stavu," pokračoval Kalous.

Variantou je i dopsání Jana Ščotky, který se po dobu MS připravuje individuálně s útočníky Radanem Lencem a Michalem Kovařčíkem.

To by bylo možné v případě, pokud by lékaři uznali, že Krejčík na šampionátu kvůli zranění skutečně pokračovat nemůže. "I tuto variantu máme v záloze, dvě hodiny před zápasem musíme ohlásit sestavu," řekl Kalous.

Češi jsou poprvé ve finále domácího mistrovství světa, o zlato si zahrají po čtrnácti letech od posledního titulu v Německu. Kalouse potěšilo, že hokejem v posledních dnech žije celá republika.

"Je to díky týmovým výkonům a díky tomu, jak se hráči projevují. Že na ledě nechávají všechno. Po dlouhé době se povedlo vyvolat pozitivní reakce a náladu mezi fanoušky, ale třeba i mezi lidmi, kteří hokej obvykle tolik nesledují. To je moc dobře," pochvaloval si asistent.

Švýcary, kteří ve skupině český tým porazili 2:1 na nájezdy a v sobotu přetlačili v rozhodující dovednostní disciplíně také Kanaďany, považuje za velmi těžkého finálového soupeře.

"Velmi dobře bruslí, mají organizovanou obranu a dopředu jsou hodně nebezpeční. Hrají aktivní hokej, rychle vyjíždí od mantinelu a atakují bránu. Kevin Fiala? To je hráč světové extratřídy, musíme si na něj dát pozor," upozornil.

Finále začíná ve 20:20 a na Aktuálně.cz ho můžete sledovat prostřednictvím on-line přenosu. Už v 15:20 nastoupí v zápase o bronz Kanaďané proti Švédům.