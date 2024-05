Po boku Pastrňáka by se měl objevit Palát. Čechům bude ale chybět rychlík z Brna

Čeští hokejisté se na mistrovství světa v Praze chystají na klíčový zápas turnaje. Asistent kouče Jiří Kalous po dopoledním tréninku prozradil, že se v sestavě před čtvrtfinále proti Američanům chystá několik změn.

Češi měli od 11 hodin na programu dobrovolné rozbruslení, na které přišlo 14 hráčů do pole a brankáři Lukáš Dostál s Karlem Vejmelkou.

Mělo by být takřka jisté, že večer se do branky postaví Dostál, ačkoliv to Kalous přímo nepotvrdil. "Lukáš byl v tréninku, ale zachováme standard a sestavu se dozvíte hodinu před zápasem," řekl.

Ohledně složení do pole byl přeci jen sdílnější. "Duo David Pastrňák a Pavel Zacha zůstane pospolu, ale je možné, že k nim dáme jiné křídlo. Viděli jste včerejší trénink, předpokládám, že v téhle sestavě bychom měli nastoupit," poznamenal Kalous.

Včera bostonští spoluhráči Pastrňák a Zacha trénovali ve formaci s Ondřejem Palátem a také Pastrňák potom novinářům tvrdil, že je přesvědčen o funkčnosti této spolupráce.

Romana Červenku, který hrál s Pastrňákem a Zachou v úterý proti Kanadě, by tedy měl nahradit dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Palát.

Česká reprezentace počítá i jednu ztrátu, nejspíš se bude muset obejít bez brněnské rychlonožky, která se v utkání proti Kanadě proháněla po ledě rychlostí 39 kilometrů za hodinu.

"Kuba Flek bohužel v noci onemocněl, měl horečky a moc toho nenaspal. Dozvěděli jsme se to těsně před tréninkem a sestavu tomu budeme muset přizpůsobit," informoval Kalous.

Dále mluvil o tom, na co si musí dát Češi v souboji s hvězdnými hráči USA pozor. "Rychle otáčí hru a vytváří si početní převahu v protiútocích, situace dva na jednoho nebo tři na dva. Jsou v tom velice nebezpeční, mají bruslivý a ofenzivní tým," varoval.

Z pozice asistenta zažil Kalous čtvrtfinálová vyřazení s Američany již dvakrát. V roce 2016 v Moskvě pracoval v realizačním týmu Vladimíra Vůjtka, o dva roky později v Herningu s Josefem Jandačem.

"Věříme, že všichni ví, co mají hrát. I když nás doplnili nějací hráči, tak se chceme pořád zlepšovat v systémových věcech a pracovat na tom. Defenziva musí být velmi dobře propracovaná," podotkl.

Po tréninku čekal na hráče mítink s trenéry, na kterém se řešila americká hra. USA přivezly na letošní MS možná svůj nejsilnější výběr v novodobé historii a ve skupině skončily druhé za Švédskem.

"Včera jsme si ukázali naši hru ze zápasu s Kanadou. Co bylo dobře a co špatně. Dnes se na poradě budeme soustředit na soupeře," zmiňoval Kalous.

Čtvrtfinále Česka proti USA začne ve 20:20, sledovat ho můžete také prostřednictvím on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.