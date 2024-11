Jinou hráčku pochválí, mě ukřižují, stěžuje si Američanka. Poznává, co je dospělost

Je jí teprve 20 let, přesto už se od ní pět sezon očekávají velké věci. Americká tenistka Coco Gauffová se na Turnaji mistryň v Rijádu rozpovídala o tom, jak snáší tlak a sílící kritiku.

To byla sezona Coco Gauffové | Video: Canal+ Sport

Když loni ovládla první grandslam kariéry a vyhrála před domácími fanoušky US Open, tenisoví experti očekávali, že teď to talentovaná Američanka odšpuntuje a velké tituly jí začnou pršet do klína.

To se ale nepotvrdilo. Další trofej z podniků velké čtyřky letos nepřidala a skončila v žebříčku až za největšími rivalkami Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Polkou Igou Šwiatekovou.

Nyní dvacetiletá tenistka tak byla mnohdy pod palbou kritiky fanoušků i některých amerických médií.

"Snad je to tím, že jsem tak brzy vlétla na světovou scénu. Vnímám to jako kompliment, když ode mě všichni tolik čekají a věří, že to dokážu lépe," nechala se Gauffová slyšet v Rijádu.

Sama vnímá, že ani mezi nejlepšími osmi hráčkami světa, které teď na elitním podniku bojují, nemá stejnou startovní pozici.

"Jiná hráčka bude za stejný výsledek, co uhraju já, pochválená a sklidí potlesk, mě za něj ukřižují. Snažím se s tímto tlakem vyrovnávat," uvedla.

I tak je jednou z hlavních favoritek na triumf v Turnaji mistryň. V úterý může proti Šwiatekové přidat druhou výhru ve skupině, nakročit k postupu do semifinále a opět se přiblížit k vyrovnání svého idolu Venus Williamsové, která vrcholnou akci sezony ovládla v roce 2008.

"Je pro mě obrovským vzorem, byla bych šťastná, kdybych dokázala byť jen polovinu toho, co ona," prohlásila Gauffová.

Tenistka z Atlanty přitom letos prožívá náročné období i mimo tenisové kurty. Učí se totiž dospělému životu.

"Koupila jsem dům. Cítila jsem, že je čas odstěhovat se od rodičů. Žiju sama a učím se vařit. Ale pořád žiju ve stejném městě jako rodiče a mají u domu tenisový kurt, tak tam chodím trénovat," přiznala.

Bitva druhé hráčky světa Šwiatekové proti trojce Gauffové je na programu v úterý zhruba od 16 hodin poté, co druhý zápas na turnaji odehraje Barbora Krejčíková proti další Američance Jessice Pegulaové.