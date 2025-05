Sílu sbíral i na hřbitově. "Vršovický Gattuso" prožil rozlučku jako z Netflixu

Kapitán fotbalistů Bohemians 1905 Josef Jindřišek při rozlučce s profesionální kariérou proměnil v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o umístění proti Liberci penaltu a ve 44 letech a 79 dnech se stal nejstarším střelcem samostatné první ligy.

Zkušený záložník překonal mladoboleslavského středopolaře Marka Matějovského, který v prosinci skóroval ve věku 42 let a 11 měsíců.

Jindřišek s přehledem proměnil penaltu za faul Santiaga Enemeho a v 31. minutě zvýšil už na 3:0 pro "Klokany". Pražané nakonec zvítězili nečekaně vysoko 4:1. Nejstarší hráč české ligy si při 448. startu připsal 26. gól, v nejvyšší soutěži skóroval poprvé od předloňského dubna.

Jindřišek při rozlučce s profesionální kariérou teprve podruhé v tomto ligovém ročníku nastoupil v základní sestavě a nakonec odehrál 76 minut.

Před výkopem se dočkal obrovských ovací od všech aktérů v zaplněném Ďolíčku a také velkého chorea se svou podobiznou a nápisem "Vršovický Gattuso" od příznivců v "kotli" za brankou.

Na trávníku se objevil jako úplně poslední a za doprovodu svých dcer prošel až k půlící čáře špalírem, který pro něj připravily oba týmy.

Kapitán "Klokanů" měl na sobě zelené triko s nápisem "Legend4", symbolizujícím číslo čtyři, s nímž hraje. Stejně jako jeho dcery se neubránil slzám dojetí.

"Celý týden vše směřovalo k neděli. Napadaly mě různé myšlenky, že přijde konec, že už nebudu hrát fotbal za Bohemku. Moc jsem toho nenaspal, většinou jsem vstával už před hodinou, kterou nosím na dresu. Všechno se ve mně odehrávalo," řekl Jindřišek na tiskové konferenci, která začala až dvě hodiny po skončení zápasu. Do té doby se veterán na hřišti podepisoval fanouškům.

"Věděl jsem předem, že budou slzy. Jak jsem šel špalírem s mýma holčičkama, řekl jsem si, že musím zapomenout, že jde o poslední zápas. Brát ho tak, jako by to byl první mistrák. Snažil jsem se to dostat z hlavy, myslím, že se to podařilo. Když jsem pak při střídání uviděl své číslo, bylo to tam, pohádka skončila," uvedl rodák z Plavů.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý přiznal, že měl trochu obavy, aby velká rozlučka po týdnu hektických příprav nepoznamenala výkon týmu.

"Nikdo jsme nechtěli jen sehrát benefici a dostat trojku. U videa jsem kluky vyzval, aby šli do zápasu bojovně, agresivně, poctivě. Aby hráli tak, co Pepu definuje. A povedlo se. Na hřišti byl jeden tým, který bojoval za sebe a za Pepu. Za všechno, co tady odvedl," vyzdvihl kouč.

Jindřiškova penalta byla podle Veselého jako završení mýdlové opery od scénáristy z Netflixu.

"Vzal jsem si míč, nebylo jaksi vyhnutí, abych na penaltu nešel. Nešlo ani tak o rekord, ale mé jméno skandoval celý Ďolíček. Vycítil jsem, že bych to měl vzít na sebe," řekl Jindřišek.

"Když jsem penaltu proměnil, spadl mi kámen ze srdce. Moje pohádka se naplnila, navíc ještě s gólem. Gól zase pošlu mamince nahoru. Včera po tréninku jsem se zastavil na hřbitově a popovídal si s ní, co se chystá, aby mi dala sílu," dodal.

V nejbližších dnech s vedením vršovického klubu probere, zda v něm bude pokračovat v nějaké jiné roli.

"Uvidíme. Už mi dvakrát volali z Velkých Hamrů, abych šel hrát k nim. Ale první na řadě je sezení s Bohemkou. Další spolupráci se nebráním. Strašně si vážím fanoušků, kteří skandovali mé jméno. Slíbili mi, že za mnou klidně přijedou i do Hamrů. No, jsem zvědavý, kolik by jich dorazilo doopravdy," řekl Jindřišek, který za Bohemians hrál nepřetržitě 16 let.