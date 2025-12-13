Jílek má před olympiádou životní formu, podruhé vyhrál závod Světového poháru

Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl v Hamaru závod na 5000 metrů a vybojoval druhý triumf ve Světovém poháru
Devatenáctiletý český reprezentant pokořil v norském středisku časem 6:07,582 rekord dráhy. V závodě na pět kilometrů uspěl poprvé v kariéře. Před týdnem v Heerenveenu ovládl desítku.
Jílek dnes předčil o 4,714 sekundy Francouze Timothyho Loubineauda a oplatil mu měsíc starou porážku z pětikilometrového závodu v Salt Lake City. Třetí byl Nor Sander Eitrem, který ztratil na Jílka necelých šest sekund.
Jílek potvrdil výbornou formu. Na stupně vítězů se letos probojoval potřetí a popáté celkově.
V Hamaru zaznamenal další velký úspěch, v březnu zde získal bronz na mistrovství světa v závodě na deset kilometrů. Dnes překonal o více než dvě sekundy 16 let starý rekord dráhy Nizozemce Svena Kramera.
"Je to super pocit. Na tohle jsem tuto sezonu směřoval. Podle tréninků vše nasvědčovalo tomu, že nějaký svěťák vyhraju. Konečně se potvrdila forma z tréninků. Když takhle budu trénovat dál, tak se to třeba potvrdí i na olympiádě," řekl v nahrávce pro média Jílek.
Český reprezentant startoval v předposlední jízdě s Loubineaudem. Postupně zrychloval a dařilo se mu zajíždět kola pod 29 sekund.
Jízdu dokončil s velkým náskokem, který v závěrečné jízdě nepokořil ani domácí Eitrem. Jílek se dostal do čela hodnocení SP na dlouhých tratích o pět bodů před Loubineauda.
SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko):
Muži:
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:07,58, 2. Loubineaud (Fr.) 6:12,29, 3. Eitrem (Nor.) 6:13,49, ...divize B: 38. Procházka (ČR) 6:49,76.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Jílek 210, 2. Loubineaud 205, 3. Eitrem 193.
