Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Jílek má před olympiádou životní formu, podruhé vyhrál závod Světového poháru

ČTK

Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl v Hamaru závod na 5000 metrů a vybojoval druhý triumf ve Světovém poháru

Metoděj Jílek
Metoděj JílekFoto: IG / the_playbook_house
Reklama

Devatenáctiletý český reprezentant pokořil v norském středisku časem 6:07,582 rekord dráhy. V závodě na pět kilometrů uspěl poprvé v kariéře. Před týdnem v Heerenveenu ovládl desítku.

Jílek dnes předčil o 4,714 sekundy Francouze Timothyho Loubineauda a oplatil mu měsíc starou porážku z pětikilometrového závodu v Salt Lake City. Třetí byl Nor Sander Eitrem, který ztratil na Jílka necelých šest sekund.

Jílek potvrdil výbornou formu. Na stupně vítězů se letos probojoval potřetí a popáté celkově.

V Hamaru zaznamenal další velký úspěch, v březnu zde získal bronz na mistrovství světa v závodě na deset kilometrů. Dnes překonal o více než dvě sekundy 16 let starý rekord dráhy Nizozemce Svena Kramera.

Reklama
Reklama

"Je to super pocit. Na tohle jsem tuto sezonu směřoval. Podle tréninků vše nasvědčovalo tomu, že nějaký svěťák vyhraju. Konečně se potvrdila forma z tréninků. Když takhle budu trénovat dál, tak se to třeba potvrdí i na olympiádě," řekl v nahrávce pro média Jílek.

Český reprezentant startoval v předposlední jízdě s Loubineaudem. Postupně zrychloval a dařilo se mu zajíždět kola pod 29 sekund.

Jízdu dokončil s velkým náskokem, který v závěrečné jízdě nepokořil ani domácí Eitrem. Jílek se dostal do čela hodnocení SP na dlouhých tratích o pět bodů před Loubineauda.

SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko):

Reklama
Reklama

Muži:

5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:07,58, 2. Loubineaud (Fr.) 6:12,29, 3. Eitrem (Nor.) 6:13,49, ...divize B: 38. Procházka (ČR) 6:49,76.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Jílek 210, 2. Loubineaud 205, 3. Eitrem 193.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Diesel kouř výfuk
Diesel kouř výfuk
Diesel kouř výfuk

"Vůbec to neřeší hlavní problémy." Zmírnění zákazu spalovacích aut vyvolává rozpaky

Zvrácení zákazu prodeje spalovacích motorů vyvolalo v první vlně nadšené reakce o „konečně racionálním přístupu“ Evropské komise k automobilovému průmyslu. Detailnější pohled ale nabízí i trochu jinou tvář návrhu třeba ve vztahu k vozovému parku velkých firem. V mnoha zemích budou totiž právě firmy muset v roce 2035 nakupovat už jen elektromobily, ty přitom táhnou evropské prodeje.

Plynovod Síla Sibiře
Plynovod Síla Sibiře
Plynovod Síla Sibiře

Konec závislosti na Moskvě. Europarlament odsouhlasil zákaz ruského plynu

Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027.

Reklama
Oleksandr Syrskyj
Oleksandr Syrskyj
Oleksandr Syrskyj

ŽIVĚKupjansk ovládáme z 90 procent, uvedl ukrajinský generál Syrskyj

Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to dnes ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.

Reklama
Reklama
Reklama