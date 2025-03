Ještě teď je mi z toho blbě, vzpomenul nastavení Koubek. Popsal, co se dělo v kabině

Přestože fotbalisté Plzně v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli doma gólem v závěru nastavení s Laziem Řím 1:2, trenér Miroslav Koubek byl na tým hrdý. Třiasedmdesátiletý kouč označil výkon za nejlepší v pohárech pod jeho vedením a vyzdvihl, že mužstvo dokázalo dostat pod tlak elitního soupeře z italské Serie A. Navzdory jednobrankovému manku před venkovní odvetou nepřestává věřit v postup.

"Byl to možná vůbec nejlepší výkon, co hrajeme v Evropě. Fotbal je tak krutý, že nejlepší výkon není zúročen výsledkem. Včera jsem říkal, že mě hlavně zajímá výkon. Tady je absolutní spokojenost," řekl Koubek.

"Bývá to tak, že když je dobrý výkon, většinou je dobrý výsledek. Dnes to tak není. Ale my nebudeme plakat. Pokusíme se na ten výkon navázat. Jsme v poločase, prohráváme 1:2. Ve fotbale je vše možné, což jsme dnes viděli," doplnil nejstarší kouč české ligy.

Jeho svěřenci proti pátému celku Serie A dokázali vyrovnat a v druhé půli se tlačili na vítězstvím. V závěru hráli ve dvojnásobné přesilovce, ale v osmé minutě nastavení inkasovali. "Ještě teď je mi z toho blbě. To je fotbal, stane se. Hráli jsme výborně, ale nebyli jsme odměněni," řekl Koubek.

"V kabině samozřejmě panovalo zklamání. Padaly výrazy, jako že jsme to do...... Věděli jsme, že jsme ze zápasu měli nepochybně vytěžit víc. Opřeme se o ten výkon, určitě nás posílí. Výsledek zanechá nějaké šrámy, zbabraný konec nám nepřidá. Ale myslím, že až se vyspíme, převáží pocit z dobrého výkonu," mínil Koubek.

Potěšilo ho, že jeho celek favorita dokázal dostat pod velký tlak. "Myslím, že Lazio Řím se už dlouho nedostalo do takové situace jako dnes. Určitě jsme je zaskočili výborným výkonem, dostali jsme je do úzkých. Škoda, že jsme početní převahu nevyužili. Můžeme být na svůj výkon hrdí, když český tým dokáže dostat pod tlak špičkové mužstvo z jedné z top pěti lig. Italský fotbal je asi trochu jinde než český," podotkl Koubek.

Jeho svěřenci jsou druhý rok po sobě nejlepším českým mužstvem v pohárech. "Opravdu se dnes už nikoho nebojíme. Hlavně v domácím prostředí máme velkou víru ve své schopnosti a jsme tu nepříjemným týmem pro každého soupeře ze špičkových lig. To je obrovské zjištění po té dvouletce v pohárech. Prostě jsme se to naučili hrát. Máme kvalitu, ale i rezervy. Dnes je vidím v tom, že jsme měli dát více než jednu branku," mínil Koubek.

Před odvetou v Římě dál věří v postup. "Pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. Když prohráváte 1:2, je to pořád otevřené. Podmínkou bude aspoň se přiblížit dnešnímu výkonu. Budeme hrát aktivně, buď - anebo," dodal Koubek.