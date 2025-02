Kvitová se děsí "kanára", někdy ani netrefí podání. Účast na grandslamech zvažuje

Za 11 dní se vrátí na scénu. Turnaj v Austinu se kvapem blíží a s ním i první zápas Petry Kvitové po tenisové pauze kvůli mateřské. Dvojnásobná wimbledonská šampionka přitom cítí, že dostat se do formy jí bude trvat týdny, možná i měsíce. Kvitová o tom exkluzivně promluvila pro Canal+ Sport, rozhovor stanice odvysílá dnes večer.

Dlouho nevěřila, že by se mohla na tenisových kurtech ještě ukázat. Nakonec to stihne ještě před oslavou 35. narozenin a na americké šňůře turnajů.

V Austinu, na podniku z kategorie WTA 250, ji ale nečeká nic snadného. Divoká karta ji katapultovala mezi záplavu domácích Američanek v čele s hvězdou první desítky Jessicou Pegulaovou.

Narazit tu může i na dávné rivalky Němku Lauru Siegemundovou nebo Rumunku Soranu Cirsteaovou. Přihlášená je také dcera československé tenisové legendy Hany Mandlíkové Elisabeth.

"Můj cíl je momentálně nedostat kanára v prvním zápase. Byla bych ráda, kdybych uhrála aspoň pár gamů v každém setu. Ráda bych upozornila všechny fanoušky, že se mnou budou muset mít trpělivost. Nejsem si jistá, že uvidí tu starou Petru, na kterou jsou zvyklí," uvedla Kvitová v rozhovoru pro Canal+ Sport, který stanice odvysílá ve čtvrtek večer od 20:30.

V tréninku už prý měla lepší i horší chvilky, někdy předvede skvělé údery, jindy prý nedokáže ani trefit podání. Sama je zvědavá, jak dlouho jí bude trvat dostat se do formy.

"Upřímně, na antuku se netěším. Na druhou stranu je to povrch, který mi může přinést fyzičku, která se mi může hodit na travnatých turnajích," vysvětlila, jak nad budoucností přemýšlí.

Rozhodne se tedy až podle toho, jak jí první turnaje půjdou. "Můžu chráněný žebříček využít jen na dva grandslamy. Takže uvidím, jestli to bude Wimbledon a US Open, nebo Paříž a Wimbledon," prohlásila Kvitová.

Víru, že by to mohlo jít, jí dala intenzivnější příprava v Akademii Chris Evertové, kde vyhrála i první tréninkový set. Dobře si ale uvědomuje, že na okruhu to bude úplně něco jiného.

"Hlavně mě tenis začal zase bavit. Po císařském řezu jsem toho nemohla moc dělat, moc jsem nesportovala, takže doteď mám pořád špatný pohyb, ale zase mě baví to, co mě bavilo už od čtyř let. Proto se vracím," dodala někdejší druhá hráčka světa.