Dokonce i Kapverdy hrají lépe, pustil se do Čechů expert na Jihoafričany

Zápas fotbalistů Česka s Jihoafrickou republikou zařadil trenér Jozef Vukušič k nejslabším na MS. Češi se podle něj uspokojili vedením a přenechali hru Jihoafričanům, kteří přitom nevypadali vůbec nebezpečně, řekl kouč se zkušenostmi z JAR po sledování přímého přenosu se sázkovou kanceláří Tipsport v Praze.
První zápas JAR ve skupině A, v němž prohrála 0:2 s Mexikem, sledoval Vukušič ještě v Johannesburgu. V rozhovoru s ČTK po něm upozornil na to, že africkému týmu sice úvodní duel vůbec nevyšel, ale pokud by Češi hráli stejně jako při porážce s Korejci, ani v druhém utkání by jim to proti celku "Bafana Bafana" nemuselo stačit.
"Článek pak převzala i jihoafrická média. Pouze mé konstatování, že v prvním zápase to byl katastrofální výkon, vynechala," uvedl jednašedesátiletý košický rodák s úsměvem.
Jeho varování nepadlo u českého týmu na úrodnou půdu. "Bylo vidět, že hrají dvě slabší mužstva ze skupiny a úroveň zápasu tomu i odpovídala. Škoda, že se Češi uspokojili vedením a přenechali hru Jihoafričanům, kteří nevypadali vůbec nebezpečně a nakonec se i k penaltě dostali po zcela běžné situaci. Remíza nikomu extra nepomohla, protože oba mají v posledním zápase silné soupeře a musí se hodně zlepšit, aby získali body a případně ještě mohli pomýšlet na postup," řekl Vukušič.
Ani ve druhém vystoupení na turnaji neměl český tým optimální pohyb. "Nevím, jestli se projevilo, že se hrálo v náročných klimatických podmínkách, které jsou Afričanům vlastní. Neměl jsem pocit, že by Češi odešli fyzicky. Větší problém vidím v tom, jak se postavili k vedení, které získali. Předvedli toho moc málo. To i Kapverdy hrají sympatičtěji a lépe," uvedl kouč, který v JAR trénoval Kapské Město, Polokwane, Amazulu a jedná tam o dalším angažmá.
U českého fotbalu si dlouhodobě všímá jednoho velkého nedostatku. "Vaší slabinou jsou křídla, vůbec je nemáte. V české lize je snad jediným Haraslín od nás. Týmy z Ligy mistrů mají aspoň dva takové hráče. Podívejte třeba na Oliseho, co všechno odehraje a co zvládne. To mi i v české reprezentaci chybí," řekl Vukušič.
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