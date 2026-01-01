Jeden centimetr? V případě rozkroku obrovská výhoda, říká expert. Skokanka se hájí

Norská skokanka na lyžích Anna Odine Strömová, která byla ve středu diskvalifikována ze závodu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu, uvedla, že měla v botě přidanou vložku navíc ze zdravotních důvodů.
Podle trenéra Christiana Mayera má dvojnásobná mistryně světa v soutěžích družstev potíže s kyčlí a používá další vložku, aby kompenzovala centimetrový výškový rozdíl v pravé noze. Strömová kvůli diskvalifikaci přišla v bavorském středisku o 11. místo.
"V roce 2023 v Engelbergu utrpěla zranění a mohl za to právě ten problém s kyčlí. Proto jsme to začali kompenzovat," řekl Mayer norské televizi NRK.
Pro takovou úpravu je však nutné lékařské potvrzení, uvedl v Garmisch-Partenkirchenu ředitel závodu Sandro Pertile. Norský tým doklad předložil, ale až po středeční prohlídce, která se protáhla, takže oficiální výsledky byly známy dlouho po závodě. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) nyní potvrzení přezkoumává.
Česká skokanka Anežka Indráčková se po diskvalifikaci Strömové posunula na 17. místo a zaznamenala druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru.
Podle bývalého norského reprezentanta a nynějšího experta televize NRK Johana Remena Evensena není přidaná vložka v botě triviální záležitost. "Čím výše jste v botě, tím níže máte rozkrok kombinézy. Jeden centimetr rozdílu je obrovská výhoda," řekl bývalý držitel světového rekordu v letech.
Norové jsou pod drobnohledem kvůli skandálu s nepovolenými úpravami kombinéz na loňském mistrovství světa v Trondheimu.
