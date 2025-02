Pouzarův pohár? Úplný nesmysl, že se něco vyhraje po 52 kolech, pálil Gross

Trenér Pavel Gross nechtěl rozebírat důvody, proč hokejisté Sparty s předstihem získali Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Udělování trofeje za dlouhodobou část považuje za úplný nesmysl, uznal ale, že pro klub význam má.

Na tiskové konferenci po domácí výhře 5:1 nad Litvínovem v 49. extraligovém kole Gross prohlásil, že sezona tím nekončí.

Pražané mají tři zápasy před koncem náskok 14 bodů na druhé Pardubice. Základní část ovládli posedmé v samostatné extraligové historii a poprvé od sezony 2020/21.

"Jsem strašně špatný na rekapitulaci. Máme ještě tři zápasy, zeptejte se mě radši po nich. Pro mě je pořád něco nového, že se něco vyhraje po 52 zápasech. Myslím si, že je to úplný nesmysl, ale dobře, berme to tak, že pro organizaci je to paráda. Budeme se soustředit na tři následující soupeře a pak si k tomu možná můžeme něco říct. Pohárem sezona nekončí," řekl Gross.

O triumfu nad Vervou se třemi body zasloužili Vladimír Sobotka (2+1) a Michal Řepík (0+3).

"Vždycky se budeme bavit o mužstvu. Měli jsme fázi, kdy nás táhla Špágrova (Špačkova) lajna. Fakt hráli dobře, dávali dva tři góly v zápase. Dnes mě těšilo moc, že nově sestavená lajna s Kousym (Kousalem), Sobem (Sobotkou) a Řepou (Řepíkem) dala tři góly. Byli jsme solidní v defenzivě. To je to, co nás těší. Těší mě i to, že Ondra Hrabík jde dolů a blokuje střelu 20 vteřin před koncem v oslabení. Zápasy vyhráváme a prohráváme jako mužstvo," uvedl Gross.

Za Sobotku byl ale rád. "Je hezké, že Sob dal dva góly. Trošku se před tím trápil, bylo to vidět. Myslím si, že mu to pomůže. Jeho lajna hrála fakt dobře," mínil šestapadesátiletý rodák z Ústí nad Labem.