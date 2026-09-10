„Je to monstrum." Townsendovou zaráží Siniaková, její syn je z Češky zmatený

Jako splněný sen by tenistka Taylor Townsendová brala triumf ve čtyřhře na US Open, kde v pátek (od 18:00 SELČ) narazí ve finále s Kateřinou Siniakovou na dvojici Ashlyn Kruegerová, Robin Montgomeryová. Před utkáním o titul, kterým by s českou hráčkou zkompletovala kariérní Grand Slam, nervozitu necítí. V rozhovoru s novináři označila Siniakovou za monstrum s velkým tenisovým IQ.
"US Open pro mě hodně znamená. Jezdila jsem na tenhle turnaj už jako dítě. Pamatuji si, jak jsem jela metrem, kráčela na stadion a sledovala Angie Haynesovou na kurtu číslo 11. Jako malá jsem tu byla několikrát a vždy to pro mě byly nezapomenutelné zážitky," řekla Townsendová.
Česko-americká dvojice se do finále dostala po středeční semifinálové výhře nad rusko-belgickým párem Diana Šnajderová, Elise Mertensová 6:0, 7:6. V New Yorku zatím neztratila ani set.
"Vše, co jsem si jako dítě předsevzala, teď dělám. Někdy občas ztrácíme nadhled, ale já si říkám: žijeme svůj dětský sen a něco, co jsem chtěla od sedmi nebo osmi let. Takže možnost vyhrát US Open, držet tu trofej a mít své jméno na zdi, by bylo něco úžasného," uvedla třicetiletá Američanka.
Nasazené jedničky Townsendová se Siniakovou jsou ve finále US Open podruhé za sebou. Vloni prohrály v boji o titul s dvojicí Gabriela Dabrowská, Erin Routliffová. "Máme zkušenosti, už jsme v takových pozicích byly. Letos jsme vyhrály Roland Garros a díky tomu získáváte sebevědomí, že to můžete dokázat. Tvrdě jsme pracovaly, abychom se sem dostaly. Teď si ten moment chceme užít a předvést naši hru," prohlásila Townsendová.
Se Siniakovou hraje čtyřhru na grandslamech od roku 2024. Před dvěma lety triumfovaly ve Wimbledonu, vloni vyhrály Australian Open a letos Roland Garros. Pokud uspějí i na US Open završí společný kariérní Grand Slam.
"Kariérní Grand Slam je výsledkem dlouhodobé práce a partnerství. Něco, co jsme dokázaly společně. Ale US Open má v mém srdci speciální místo. Byla jsem blízko už několikrát, teď to mám znovu na dosah. Máme před sebou ještě jeden krok, práce není u konce, ale už se na to moc těším," řekla Townsendová.
Pro Siniakovou, která může získat dvanáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry a třináctý celkově, měla uznání. "Naučila jsem se od ní hodně. Ona je monstrum," žertovala na adresu rodačky z Hradce Králové. "Vloni jsme spolu trénovaly v Rijádu, dělaly jedno cvičení, a když jsem viděla, jak ho prováděla, říkala jsem si: Aha, teď už vím, proč je nejlepší na světě," řekla Townsendová.
Siniaková může na US Open triumfovat podruhé, před čtyřmi lety zde uspěla s Barborou Krejčíkovou. Tehdy ve finále porazily právě Townsendovou, která hrála s krajankou Caty McNallyovou.
"Katka je na kurtu fenomenální. Její tenisové IQ je vysoké a umí na kurtu cokoliv. Cítím, že ze mě dokáže dostat to nejlepší a je pro mě výzvou. Neustále se snažíme pracovat na tom, abychom spolu držely krok a posouvaly se. Je to úžasná tenistka a člověk," řekla Townsendová.
Ve finále ji podpoří kamarádi a známí. Otci však doporučila, aby nejezdil a její syn Adyn Aubrey Johnson by měl být ve škole. I ten se na Siniakovou, která se stala rodinnou kamarádkou, často ptá.
"Nedávno se dokonce ptal: 'Mami, jakým jazykem Katka mluví?' Já mu říkala, že česky a on na to 'Co to je?' Ptá se na ni pořád. Myslím, že to fakt vnímá a ví, co dělám. I když mi nedávno řekl: 'Mami, už můžeš skončit, myslím, že už jsi toho v tenisu udělala dost. Mohla bys být hasičkou'," usmála se rodačka z Chicaga.
Před finále se těšila na atmosféru, z níž byla nadšená i v minulých dnech. Nervózní není. "Naopak, jsem nadšená. Kdykoliv vejdu na kurt Arthura Ashe, jsem klidná. I když jsem hrála zápas dvouhry proti Aryně Sabalenkové, nebyla jsem vůbec nervózní a užívala si to. Podívala jsem se nahoru na tribuny a říkala si: 'To je hustý, to je tak skvělý.' V zápase jsou chvíle, kdy nervózní jste, protože chcete hrát dobře a předvést dobrý výkon, ale jinak si to užívám. Jsem ráda, že mám Katku po svém boku a budeme v tom pokračovat," doplnila Townsendová.
Zelenskyj se plánuje setkat s Trumpem na konci září v New Yorku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se plánuje setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na konci září v New Yorku. Američtí a ukrajinští vyjednavači jsou v neustálém kontaktu, řekl ve čtvrtek podle tiskových agentur po schůzce s kanadským premiérem Markem Carneym v Calgary.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.
Na východě Švýcarska havaroval autobus, podle policie zemřelo několik lidí
Při nehodě autobusu na východě Švýcarska ve čtvrtek zemřelo vícero lidí. Na síti X to bez upřesnění oznámila policie kantonu Graubünden, kde se nehoda stala. Podle portálu Blick cestu autobusu organizovala jistá nizozemská společnost. Zveřejněné fotografie ukazují autokar mimo silnici převrácený na bok.
Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert, vysvětloval "grilovaný" ministr
Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
V Havaně zavřeli zoologickou zahradu kvůli nedostatku elektřiny a vody
V kubánské metropoli uzavřeli zoologickou zahradu, největší v zemi, kvůli nedostatku elektřiny a vody pro její provoz. Informovalo o tom ve čtvrtek několik kubánských zpravodajských serverů. Zoologická zahrada v Havaně neuvedla datum, kdy by měla být znovu otevřena, a není jasné, co se stane s jejími asi 1500 zvířaty.