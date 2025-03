Je to honba na mě, rozčiloval se zase Rada. Sudí si prý na něm léčí mindráky

Trenér fotbalistů Dukly Petr Rada po bezbrankové remíze se Slavií ve 27. kole první ligy obvinil rozhodčí, že na něj pořádají hon. Také prohlásil, že si na něm sudí léčí mindráky.

Trenér Dukly se ve 33. minutě dožadoval odpískání ruky hostujícího útočníka Tomáše Chorého. Rozhodčí Vít Zaoral udělil Radovi žlutou kartu.

"Už mě to unavuje, aby mě tady takhle honili. Připadá mi, že od rozhodčích je to honba na mě," tvrdil šestašedesátiletý kouč, jenž je znám cholerickými výstupy.

"Jediné, co jsem řekl, že Chorý hrál rukou. A možná jsem u toho zvedl ruce. Jinak nic. Nechci argumentovat věkem, ale sudí musejí mít trošičku nějaký respekt vůči mně. Někdy mi přijde, že si rozhodčí dali kvůli mně dostaveníčko," spřádal Rada konspirační teorie.

Ve čtvrtek dorazili na Duklu zástupci komise rozhodčích v čele s šéfem Liborem Kovaříkem, aby s trenéry probrali nejnovější trendy výkladu pravidel.

"Panu Kovaříkovi jsem říkal, že jsem ještě neviděl rozhodčího, který by mi řekl: Trenére, v klidu! Ještě jednou a dám vám kartu. Ale to oni hned běží, že by mě pomalu převálcovali, a dávají mi karty. Pak to vypadá jen Rada, Rada, Rada. Já ale fakt neřekl nic špatného," uvedl Rada.

"Nikomu nenadávám sprostě, jen se mi stal případ s Poláchem," připomněl sám kauzu, kdy tehdejšího trenéra Brna nazval "cikánským zoufalcem".

"Za to jsem taky dostal štráf. Jo, rozčiluju se. Ale rozčilují se taky slávisti," ukazoval Rada na protivníky.

"Nevím, možná si na mně sudí léčí mindráky," vedl si Rada nadále svou. "Tak musí počkat, až zemřu," dodal.