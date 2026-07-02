Je hotovo. UEFA vyhodila Karvinou ze svých soutěží, dopad to má na Jablonec i Plzeň

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.
Pozici Karviné převzala Plzeň, Viktoria se posunula z druhého do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v Konferenční lize, ale místo Západočechů ve 2. předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté
Ukrajinský dron ve čtvrtek v Brjanské oblasti na západě Ruska zasáhl autobus s běloruskými turisty a zranil dva řidiče. Ukrajina zprávu podle agentury Reuters zatím nekomentovala, v minulosti ale opakovaně popřela, že by útočila na civilisty. Za poslední dobu je to již několikátý případ, kdy ruské úřady informovaly o tom, že ukrajinské síly zasáhly v Rusku běloruský autobus.
Výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha Klempíř zrušil, chce nové
Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi, uvedl.
Soud v Bělorusku poslal do vězení novináře, který organizoval debaty s opozicí
Soud v Bělorusku poslal na 3,5 roku do vězení novináře Kiryla Pazňaka za diskreditaci země a vytvoření extremistické organizace. Jde o další snahu režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka potlačit svobodu projevu.
Česká televize vymáhá po radních škodu za nezákonné zrušení dozorčí komise
Česká televize (ČT) začala vymáhat zhruba čtyřmilionovou škodu po deseti bývalých i současných radních, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. Ze současných radních se to týká Luboše Veselého, Vladimíra Karmazína a Jiřího Šlégra.
Macinkův poradce sdílel podvrh vytvořený umělou inteligencí. Ozval se už i Ústavní soud
Spor o kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla se přesunul i na sociální sítě. Externí poradce ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) Pavel Šik naznačil, že ústavní soudce Pavel Šámal rozhodující o případu udržuje blízké vztahy s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem. Jako důkaz použil zjevný podvrh vytvořený umělou inteligencí, proti němuž se následně ohradil i Ústavní soud.