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Sport

Je hotovo. UEFA vyhodila Karvinou ze svých soutěží, dopad to má na Jablonec i Plzeň

ČTK

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.

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Začátek letní přípravy fotbalistů MFK Karviná, 23. června 2026, Karviná.Foto: CTK – Ožana Jaroslav
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Pozici Karviné převzala Plzeň, Viktoria se posunula z druhého do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v Konferenční lize, ale místo Západočechů ve 2. předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.

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