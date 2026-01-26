Přeskočit na obsah
"Jak to sakra udělal?" Pastrňák vládne NHL tam, kde to dřív bylo nemyslitelné

Daniel Poláček
Jeho přerod, kdy na úkor střílení gólů stále více tvoří hru pro spoluhráče, nabírá dříve netušené rozměry. Český hokejista David Pastrňák už v jednom ohledu vládne celé NHL a v zámoří jsou z něj u vytržení.

David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu BostonuFoto: Reuters
V NHL se prakticky hned vyprofiloval jako střelec. Sezonu co sezonu měl podobný počet gólů a asistencí, čtyřikrát dokonce převážily branky. Jednou vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy.

V létě 2023, po 61gólové základní části, ale přišel zlom. Prvotřídní centři Patrice Bergeron a David Krejčí odešli do hokejového důchodu a na Pastrňáka padla větší zodpovědnost za celkovou hru Bostonu.

Leckdo tou dobou prorokoval, že Pastrňákova produktivita poklesne. Nestalo se, ale k jednomu posunu přece jen došlo: góly ubývaly, asistence přibývaly.

Teď už to musí vidět každý. Po 47 zápasech probíhajícího ročníku má český křídelník na kontě 21 branek a 43 asistencí. To je průměr nahrávka na utkání. V Pastrňákově kariéře nevídané.

Navíc jde často o výstavní pasy. Jestli dřív udivoval hlavně golfáky nebo gólovými kličkami, teď jsou to geniální přihrávky.

V zámoří se rozplývali, třeba když o předminulém víkendu v Chicagu ukázkově nabil parťákovi z lajny Maratu Chusnutdinovovi. „Pastrňák je v lize 12 let, ale pořád má ty šílené momenty, kdy si říkáte, jak to sakra udělal,“ napsal Evan Marinofsky z magazínu New England Hockey Journal.

Se 43 asistencemi patří český forvard mezi deset nejlepších nahrávačů v lize. Zajímavější ale je, že nastřádal hned 33 primárních přihrávek. Ty jsou mezi analytiky oceňovanější, neboť se k nim hůř dá jen tak „přichomýtnout“.

Devětadvacetiletý Čech má v průměru 0,7 primární asistence na zápas, nejvíc v lize mezi pravidelně nastupujícími hráči. Za ním jsou Macklin Celebrini (0,68), Nikita Kučerov (0,65) a Connor McDavid s Nathanem MacKinnonem (0,64).

„Z Pastrňáka se stal jeden z nejvýraznějších tvůrců hry v celé soutěži. Jeho schopnost předvídat je až nadpřirozená. Jako kdyby herní situace viděl o zlomek sekundy dřív, než se odehrají,“ napsal nedávno list Boston Globe.

Pastrňákova strategie je jednoduchá. Za neustálého sledování hry přemýšlí, co udělá s pukem, ještě než ho dostane.

„Ale abych byl upřímný, mám pocit, že tvoření hry se nedá naučit,“ sdělil zmíněnému deníku. „Buď to v sobě máte, nebo nemáte. Nemyslím si, že je to jako střílení gólů. Tam se můžete naučit, odkud a jak střílet. Na tom se dá pracovat. Tvoření hry je podle mě jiné. Já jsem prostě nějak obdařený, mám štěstí, že dokážu číst hru a nacházet spoluhráče.“

Soupeři, dříve tolik zaměření na Pastrňákovu střelbu, už útočníkův posun registrují.

„Předchází ho pověst kanonýra,“ spustil hvězdný obránce Dallasu Thomas Harley, jenž nedávno navzdory obří konkurenci pronikl do olympijského týmu Kanady.

„Ve statistikách jsem si ale všiml, že sbírá spoustu asistencí. Řekl bych, že k sobě stahuje soupeře, protože jeho střelu pořád musíte respektovat, a pak to tam dává uvolněným spoluhráčům. Těží z toho hlavně (Morgan) Geekie,“ pokračoval Harley.

„Hodně všestranný ofenzivní hráč,“ dodal na adresu české osmaosmdesátky.

Dron
NATO chystá revoluční změny. Před ruskou agresí se chce bránit nevídanou cestou

Severoatlantická aliance se připravuje na obranu svého východního křídla, s čímž přichází i revoluční změny, které se dotknou jejích hranic od Finska po Rumunsko. Projekt s názvem Eastern Flank Deterrence Lince (EFDL) počítá s vytvořením automatizované zóny plné robotických systémů. V rozhovoru pro welt.de to popsal brigádní generál Bundeswehru Thomas Lowin působící v pozemním velitelství NATO.

Ran Gvili, a police officer and Israeli hostage who was kidnapped in the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, is pictured in this undated handout photo
Izraelská armáda ohlásila nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy

Podle armády tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel. Ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás podle stanice Al-Džazíra uvedlo, že k nálezu přispělo tím, že zprostředkovatelům sdělilo podrobnosti ohledně toho, kde by pozůstatky mohly být.

