"Jak může hrát tak zle?" O Djokovičově odchodu do důchodu už mluví i srbská média

Už už se zdálo, že se do roku 2025 vrátil starý dobrý Novak Djokovič, který lační po rekordním pětadvacátém grandslamu. Jenže v Austrálii ho zastavilo zranění a od té doby marně hledá cestu k někdejší formě. Úvodní zápas nezvládl ani v Indian Wells a už i srbská média spekulují o tom, že se u rodáka z Bělehradu blíží odchod do důchodu.

Na kontě má už tři porážky v řadě. Od někoho, kdo má za sebou vyhraných 99 turnajů na okruhu ATP, nevídaná záležitost.

Zvyklá na to nejsou ani srbská média, a tak navzdory tomu, že se sedmatřicetiletý Djokovič snaží dostat do formy po svalovém zranění, kterého zastavilo v semifinále australského grandslamu, nemají s ním slitování a po další porážce v Indian Wells nešetří kritikou.

Je těžké uvěřit, že naše eso může hrát tak zle. Prohrát na posledních dvou akcích hned první zápas? Ano, s Berrettinim můžeme mluvit o tom, že to byl náročný soupeř, ale taková slova rozhodně neobstojí při srovnání s Boticem van de Zandschulpem," napsal srbský Kurir.

Nizozemský tenista je momentálně až 85. hráč světa, v Indian Wells se musel probíjet kvalifikací a v prvním kole si připsal skalp zraněného Australan Nicka Kyrgiose.

Pak přišel na řadu Djokovič, se kterým sice ztratil jeden set, ale v tom třetím naprosto dominoval a srbská legenda v němu uhrála jediný gem.

"Až na krátkou chvíli ve druhém setu jsme Djokoviče nepoznávali. Rozhodně přichází na řadu zásadní otázka: je nejvyšší čas na odchod do důchodu?" dodal Kurir.

Djokoviče nadále žene touha, zapsat se do historie ještě hlouběji, než se mu to dosud povedlo. Připsat si 25. grandslamový titul, který z něj udělá jedinečného rekordmana, případně zarovnat počet vyhraných podniků na 100.

"Mám pocit, že lidé už píší můj tenisový nekrolog. Média, fanoušci… nerad to říkám, ale první, kdo to udělá, je můj otec. Už se o to snaží nějakou dobu mě dostat do důchodu, ale respektuje mou touhu ještě pokračovat," prozradil Djokovič zkraje roku v rozhovoru pro GQ Sports.

Srb zároveň dodal, že to rozhodně není tak, že by nad ukončení kariéry momentálně nepřemýšlel.

"Víc uvažuji o tom, jak to chci ukončit, než kdy. Jakmile začnu mít větší a větší problémy překonávat už první překážky na grandslamech, jakmile bude mezera mezi mnou a těmi nejlepšími větší a větší, řeknu: dost, končím," dodal.