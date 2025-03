Jágr s Langem přišli o rekord. Pastrňák připsal další bod a vstoupil do historie

David Pastrňák posunul nejdelší českou bodovou sérii v NHL na 17 zápasů a překonal Jaromíra Jágra a Roberta Langa, s kterými se dosud o rekord dělil. Osmadvacetiletý bostonský útočník v dnešním utkání na ledě hokejistů Pittsburghu otevřel skóre ve 2. minutě ukázkovým blafákem po přihrávce Pavla Zachy do sólového úniku, pak si připsal ještě asistenci. Bruins zvítězili 3:2.

Český rekord vyrovnal Pastrňák ve čtvrtek, při prohře Bostonu 1:2 s New York Islanders vstřelil jedinou branku Bruins. Šlo navíc o jeho jubilejní 800. bod v soutěži, nyní má na kontě 380 gólů a 422 asistencí. Havířovskému odchovanci tak v historické tabulce produktivity českých hráčů chybí tři body k vyrovnání čtvrtého Milana Hejduka a čtyři body k dostižení třetího Jakuba Voráčka.

Před Pastrňákem dokázali v 16 zápasech NHL za sebou z českých hráčů bodovat Jágr v sezoně 2000/01 a Lang v ročníku 2003/04. Bostonským rekordem je 22 utkání Bronca Horvatha ze sezony 1959/60.

Pastrňák, který v úvodu třetí třetiny neproměnil trestné střílení, během své bodové série nasbíral 15 gólů a 18 asistencí. Zacha se rovněž v Pittsburghu podílel na dvou brankách a Bruins ukončili sérii pěti porážek.

Alexandr Ovečkin dal v NHL 884. gól a na nejlepšího střelce historických tabulek Waynea Gretzkého mu schází už jen deset branek. Washington ale opět prohrál, doma podlehl Tampě Bay 1:3.

Ovečkin překonal krajana Andreje Vasilevského v 57. minutě, kdy snížil na 1:2. Hosté však následně při hře Capitals bez brankáře výhru pojistili.

Vedoucí celek Východní konference Washington neuspěl potřetí za sebou, všechny tyto porážky navíc utrpěl na svém ledě. Tampa Bay naproti tomu poosmé za sebou zvítězila a podesáté v řadě bodovala.

Devětatřicetiletý Ovečkin v minulém týdnu při výhře nad Edmontonem, k níž pomohl hattrickem, vyrovnal rekordní zápis Jaromíra Jágra v počtu vítězných gólů. Oba jich mají na kontě 135. Za dvojicí Evropanů je na třetím místě legendární Gordie Howe, který v minulém století v NHL nastřílel 121 vítězných branek.

Výhru New York Islanders 7:4 nad Nashvillem pojistil posledním gólem brankář Ilja Sorokin. Rozhodčí mu zásah přiřkli poté, co zpětná přihrávka hostů zamířila 12 sekund před koncem při power play do prázdné branky a Sorokin byl posledním hráčem Islanders, který se předtím dotkl puku. V historii NHL se stal 20. gólmanem, který skóroval.

Český brankář Daniel Vladař z Calgary čelil na ledě Floridy 42 střelám, dostal tři góly a Flames prohráli 0:3.

Výsledky NHL:

New York Islanders - Nashville 7:4 (3:0, 2:2, 2:2)

Branky: 23. a 37. Nelson, 3. Pageau, 13. Palmieri, 20. Horvat, 46. Cizikas, 60. Sorokin - 46. a 59. C. Smith, 22. Sissons, 25. Del Gaizo. Střely na branku: 36:28. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Pageau, 3. Cizikas (všichni Islanders).

Washington - Tampa Bay 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 57. Ovečkin - 18. Chaffee, 47. Goncalves, 60. Hagel. Střely na branku: 21:19. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Goncalves (oba Tampa), 3. Ovečkin (Washington).

Florida - Calgary 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 25. Gadjovich, 40. Rodrigues, 57. Samoskevich. Střely na branku: 42:23. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři góly z 42 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 19.416. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Rodrigues, 3. Gadjovich (všichni Florida).

Pittsburgh - Boston 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky: 55. Beauvillier, 60. Rakell - 2. Pastrňák (Zacha), 7. Lohrei (Zacha, Pastrňák), 60. Coyle. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.320. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák (Boston), 2. Nedeljkovic (Pittsburgh), 3. Zacha (Boston).