Jágr prodá většinu v hokejovém Kladně, stále chybí dohoda s městem o stadionu

Majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr se podle informací Deníku domluvil s podnikatelem Tomášem Drastilem na prodeji 80 procent klubu.

Hvězdný útočník, zástupci Rytířů ani podnikatel se k situaci nyní nechtějí oficiálně vyjadřovat, na čtvrtek 30. ledna svolali tiskovou konferenci.

"Majitel klubu Jaromír Jágr a podnikatel Tomáš Drastil představí zahájení procesu změny vlastnické struktury klubu," uvedl tiskový mluvčí Tomáš Kobera v pozvánce na tiskovou konferenci.

Podle Kladenského deníku se již Jágr s Drastilem domluvili na podnikatelově majetkovém vstupu do klubu a podepsali smlouvu o smlouvě budoucí. Drastil získá 80 procent Rytířů, zbývající podíl si ponechá Jágr.

O Drastilově vstupu do klubu se začalo mluvit již loni v listopadu a jednání potvrdil i samotný podnikatel s tím, že má seriózní zájem o koupi klubu a garantoval, že v případě, že jej získá, bude se extraliga i nadále hrát na kladenském ledě.

"Ano, to mohu garantovat. Při případné koupi klubu mohu nabídnout smluvní záruky a ani mě nikdy nenapadlo, že by se kladenský klub mohl stěhovat někam jinam. Je to největší diamant města Kladna a musí tu zůstat. To je bez jakýchkoliv dalších debat," řekl Drastil.

Zájem získat investora v minulosti avizoval i Jágr, jehož rodina klub dlouhodobě řídí a od roku 2017 je stoprocentním vlastníkem.

Klub v současnosti řeší problémy se smlouvou na pronájem stadionu, kde působí a který patří městu.

Vedení radnice vloni v říjnu kontrakt klubu, respektive společnosti Hokej Kladno, jejímž jednatelem je Jágr, ukončilo. Důvodem byl spor ohledně neplnění smluvních povinností.

Kdy bude uzavřena nová smlouva, to nyní není jasné, avšak aktuální hokejovou sezonu to neovlivní.

Tříměsíční výpovědní lhůta začala běžet 1. listopadu, měla by tedy vypršet na konci ledna, ale podle tehdejšího vyjádření radnice neskončí dříve, než bude ukončena poslední mistrovská soutěž některého z mládežnických oddílů nebo extraligového seniorského mužstva.

Podle mluvčího radnice Víta Herala nepřísluší vedení města komentovat případné změny ve vlastnické struktuře Rytířů, protože jde o jednání soukromých subjektů.

"Vedení města Kladna je v každém případě připraveno podpořit kladenský hokej a jednat o nové podobě podnájemní smlouvy," doplnil dnes Heral.

Do kladenského hokejového stadionu město v minulých letech investovalo zhruba půl miliardy korun. Platí též ročně za veškeré provozní náklady stadionu kolem 30 milionů korun a přispívá částkou 8,5 milionu korun na mládež, hradí další výdaje.