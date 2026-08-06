Jablonec má nakročeno k postupu. Do Lotyšska si poveze solidní náskok

Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy RFS Riga doma 2:0 a výrazně se přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Vachtang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy.
Jablonec navázal na domácí výhru 2:0 nad Varaždínem, díky níž prošel z 2. předkola. Na cestě do hlavní fáze soutěže potřebují Severočeši bez zaváhání zdolat tři soupeře, v případě postupu přes RFS se v závěrečném předkole utkají s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers.
"Chtěli jsme si vytvořit nějaký náskok do odvety, to se nám povedlo, takže s tímhle může být spokojenost. Už jsem ale říkal v kabině, že ještě není nic rozhodnuté. Vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, rázem je tam nervozita. Bereme to jako poločas, nemůže tam být žádná známka podcenění," řekl na tiskové konferenci trenér Severočechů Luboš Kozel.
Jablonec si při povedeném vstupu do sezony připsal čtvrté soutěžní vítězství po sobě, poslední tři zápasy vyhrál shodně 2:0. Severočeši se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže do kvalifikace Konferenční ligy dostali administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
Jablonecký trenér Kozel postavil stejnou základní sestavu jako před týdnem při výhře nad Varaždínem. V zahajovací jedenáctce RFS nechyběl Janis Ikaunieks, bratr bývalého útočníka Severočechů Davise. Mezi tyče se postavil bývalý gólman Dukly Praha Matrevics, který na poslední chvíli nahradil zraněnou jedničku Nerugalse.
Domácí začali aktivněji a v 18. minutě otevřeli skóre. Na Zorvanův nákop z hloubi pole do vápna si naběhl Čanturišvili a navzdory nevysoké postavě hlavou překonal Matrevicse. Gruzínský záložník skóroval poprvé od loňského října, k brance mu pomohla i mírná soupeřova teč.
Čanturišvili skóroval den po 33. narozeninách. "Že bude zrovna Vakho hlavičkovat a dá gól hlavou, to bych asi opravdu netipoval. Jsem za něj rád. Navíc měl včera narozeniny, takže si dal hezký dárek," uvedl Kozel.
Hosté nebyli v úvodu příliš nebezpeční, stoper Lipušček hlavičkoval mimo, ve 42. minutě pak vypálil Kigurs kousek vedle. Do druhé půle vstoupil lotyšský celek přece jen aktivněji, tři minuty po přestávce vypálil z voleje v dobré pozici vedle Ikaunieks.
V 53. minutě přidali Severočeši druhý gól. Na Cedidlův centr z pravé strany si naběhl Polidar a hlavičkou v těžké pozici poslal obloukem balon přes Matrevicse k tyči. Jablonecký levý bek či záložník zaznamenal první soutěžní branku od loňského května. "Možná to byl v dospělém fotbale můj první gól hlavou a asi i nejhezčí. Hezky to tam zapadlo," podotkl Polidar.
Severočechům gólová pojistka viditelně pomohla. V 68. minutě nebezpečně po zemi vypálil Okeke a hostující brankář s problémy vytáhl balon mimo. Poté si Matrevics poradil i se střelu Růska. Další střídající hráč Suchan v 90. minutě trefil po brejku gólmana, ale asistent rozhodčího stejně odmával ofsajd.
Na opačné straně v nastavení aktivní Ikaunieks přestřelil a český klub bez inkasované branky zvítězil i ve čtvrtém domácím pohárovém duelu proti lotyšskému soupeři. Před rokem Sparta v závěrečném předkole po domácím triumfu 2:0 a venkovní porážce 0:1 přešla přes jiný klub z Rigy FC.
Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:
FK Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)
Branky: 18. Čanturišvili, 53. Polidar. Rozhodčí: Verboomen - Hillaert, Toeback - Bourdeaud'hui (video, všichni Belg.). Bez karet. Diváci: 3911.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Sedláček, Okeke (79. Suchan) - Čanturišvili (87. Ahl), Zorvan (62. Nebyla), Polidar (86. Chramosta) - Jawo (62. Růsek). Trenér: Kozel.
RFS: Matrevics - Filipovič, Prenga, Lipušček, Zelenkovs - Rakič (76. Saidy), Panič - Odišaria (89. Baldé), Kigurs (46. Korač), Ikaunieks - Ndjiki. Trenér: Morozs.
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