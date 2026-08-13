Jablonec leští koeficient. Severočeši vyhráli i v Lotyšsku a postupují

Fotbalisté Jablonce v odvetě 3. předkola Konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2:1 a stvrdili postup do závěrečného play off o hlavní fázi soutěže. Úvodní domácí duel Severočeši před týdnem vyhráli 2:0.
Skóre dnes ve čtvrté minutě otevřel Richard Sedláček a poté z penalty přidal pojistku Sebastian Nebyla. Lídr lotyšské ligy snížil v 38. minutě zásluhou Žigy Lipuščeka, srovnat však už nedokázal. Závěr dohrával bez vyloučeného Aleksandara Filipoviče.
Jablonec zvládl druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy, v předchozím předkole vyřadil Varaždín. O účast v základní části soutěži se Severočeši utkají z horším z dvojice Bialystok - Glasgow Rangers, dvojzápas rozehrají za týden venku.
Jablonec zvítězil v šestém soutěžním duelu po sobě. Vzhledem k účasti v závěrečném předkole pohárů nebude hrát o víkendu ligový zápas, utkání na stadionu Bohemians 1905 bylo z neděle přeloženo na středu 2. září.
Jablonecký trenér Kozel udělal jednu změnu v základní sestavě oproti úvodnímu domácímu duelu, ve středu pole tentokrát dostal před Okekem přednost Nebyla. Branku RFS znovu hájil bývalý gólman pražské Dukly Matrevics a podobně jako před týdnem nepůsobil jistým dojmem.
Na konci čtvrté minuty nabil Polidar zpětnou přihrávkou z levé strany před vápno Sedláčkovi a ten Matrevicse zaskočil. Přízemní střela z dálky před gólmanem skočila a míč se přes brankářovy rukavice dostal do sítě. Sedmadvacetiletý záložník si připsal první soutěžní trefu v jabloneckém dresu po loňském příchodu z Teplic.
Ve 22. minutě Severočeši zvýšili svůj náskok. Prenga ve vápně zezadu lehce přišlápl Jawa a izraelský sudí bez váhání nařídil penaltu. Nebyla z pokutového kopu poslal Matrevicse na opačnou stranu a podobně jako Sedláček poprvé v sezoně skóroval.
V 26. minutě mohli domácí snížit, Lipuščekovu hlavičku ale vyrazil brankář Hanuš. O 12 minut později se už kapitán RFS prosadil, po rohovém kopu od Zelenkovse zamířil přesně k tyči. Jablonec inkasoval poprvé po čtyřech zápasech.
Po změně stran se hosté hlavně bránili, do vyložených šancí ale pustili soupeře až v závěru. Gólman Hanuš nicméně zasáhl v 76. minutě proti Paničově hlavičce a o chvíli později i proti ještě větší šanci volného Janise Ikauniekse, bratra bývalého jabloneckého útočníka Davise. Poté dostal v rozmezí čtyř minut dvě žluté karty Filipovič a domácí dohrávali v deseti.
Jablonec bude při návratu do pohárů po pěti letech v závěrečném předkole usilovat o první start v hlavní fázi od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy. Do kvalifikace se letos dostal coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy:
RFS Riga - FK Jablonec 1:2 (1:2)
Branky: 38. Lipušček - 4. Sedláček, 22. Nebyla z pen. Rozhodčí: Frid - Koltunoff, Barbiro - Bar Natan (video, všichni Izr.). ŽK: Panič, Saidy, Filipovič - Sedláček, Vecheta. ČK: 83. Filipovič. První zápas: 0:2, postoupil Jablonec.
RFS: Matrevics - Filipovič, Prenga, Lipušček, Zelenkovs - Saidy (84. Lemajič), Panič - Odišaria (84. Mankenda), Ikaunieks, Baldé (71. Sylla) - Ndjiki. Trenér: Morozs.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Nebyla (85. Vecheta), Sedláček - Čanturišvili (85. Souček), Zorvan (61. Růsek), Polidar (61. Suchan) - Jawo (78. Okeke). Trenér: Kozel.
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