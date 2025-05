Jablonec jede na bezvadné formě. Smetl Olomouc a tlačí se na Spartu

Fotbalisté Jablonce ve 3. kole prvoligové nadstavby porazili doma Olomouc vysoko 4:0 a v nejvyšší soutěži pošesté za sebou zvítězili. Hradec Králové vyhrál v Karviné 4:0 a postoupil do finále nadstavbové skupiny o umístění.

Jablonečtí v lize zdolali Sigmu po šesti duelech a ve skupině o titul ztrácejí z pátého místa neúplné tabulky už jen dva body na čtvrtou Spartu, kterou čeká od 19:00 derby na Slavii. Olomouc venku v nejvyšší soutěži prohrála po pěti utkáních a v nadstavbě stále neskórovala. Hanáci měli už před zápasem jistotu, že obsadí konečné šesté místo.

Předchozí dva vzájemné zápasy v sezoně skončily 0:0, dnes se ale změnilo skóre už v deváté minutě. Čanturišviliho ránu z úhlu Stoppen ještě vyrazil, po následném rohu se ale v závaru ve vápně nejlépe zorientoval Cedidla a střelou na přední tyč překonal olomouckého brankáře. Jablonecký zadák poprvé v kariéře vstřelil v jedné ligové sezoně dva góly.

Hanáci nastoupili před středečním finále domácího poháru proti Spartě bez řady obvyklých opor a na jejich výkonu to bylo znát. Sigmě navíc až do konce sezony bude chybět zraněný nejlepší střelec soutěže Kliment s 18 góly a dnes jí scházel také "vykartovaný" tvůrce hry Zorvan. V úvodním dějství za hosty zahrozil pouze Hadaš, jehož pokus v 25. minutě brankář Hanuš zneškodnil.

Domácí byli lepším týmem a ve 40. minutě mohl jejich tlak korunovat Jawo, na zadní tyči mu na poslední chvíli sebral téměř jistý gól skluzem Elbel. O chvíli později si Nebyla v pokutovém území našel zpětnou přihrávku z pravé strany a nadvakrát skóroval. Slovenský záložník se trefil i ve třetím utkání nadstavby.

Obraz hry se nezměnil ani po změně stran a v 52. minutě bylo definitivně rozhodnuto. Po kombinační akci se dostal míč až k Polidarovi a ten střelou do odkryté brány navázal na střelecký zápis ze svého posledního zápasu v Ostravě.

Olomoucký zmar završil v 74. minutě střídající Puškáč, jenž se prosadil pouhých 16 sekund po příchodu na trávník. Urostlý útočník si hned od postranní čáry naběhl do vápna a centr ze standardní situace poslal hlavou do sítě. Na opačné straně gól střídajícího Růska neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Jablonec po dvou venkovních výhrách v Ostravě a na Spartě uspěl v nadstavbě i v prvním domácím zápase. Severočeši v nejvyšší soutěži na svém stadionu se Sigmou bodovali už poosmnácté za sebou.

Jasná záležitost Východočechů

Fotbalisté Hradce Králové v odvetném utkání semifinále prvoligové nadstavbové skupiny o umístění zvítězili v Karviné vysoko 4:0 a po domácí výhře 1:0 postoupili do finále. Dvakrát skóroval Adam Vlkanova, jednou se trefili Ondřej Mihálik a Tom Slončk. Po přestávce byl vyloučen domácí Sahmkou Camara. Východočeši se ve finále utkají s lepším ze souboje Liberec - Bohemians 1905, Pražané mají před nedělní odvetou náskok 4:1 z domácího duelu.

Královéhradečtí v lize s Karvinou popáté za sebou neprohráli. Slezané v semifinále nenavázali na nečekané vítězství v Liberci v posledním kole základní části, po němž se posunuli na osmou příčku tabulky. Na devátý Hradec ani jednou nestačili a sezona pro ně skončila.

"Votrokům" patřil už úvod. Samek dostal ve třetí minutě míč do sítě po rohovém kopu, kvůli ofsajdu však jeho gól neplatil. O pět minut později se již hosté ujali vedení. Slončík se pustil do přímočaré akce, uvolnil do šestnáctky Vlkanovu a zkušený záložník si připsal šestou branku v ligové sezoně. Dvěma kličkami se zbavil obránců a svou vydařenou akci završil tvrdou střelou o břevno do branky.

Vlkanova se brzy dostal do další šance, vypálil na přední tyč, ale gólman Lapeš tentokrát míč vyrazil. Karvinou nevydařený vstup do utkání zaskočil a v polovině úvodního poločasu inkasovala podruhé. Hosté se od brankáře Zadražila dostali na pár doteků do rychlého brejku, Horák se postaral o finální přihrávku a Mihálik se mohl radovat z teprve druhého gólu v ligové sezoně.

A když si Vlkanova narazil míč s Mihálikem a ve 39. minutě vyslal další nechytatelnou ránu, šli Východočeši do kabin s pohodlným náskokem tří branek. Hostující ofenzivní záložník počtvrté v ligové kariéře skóroval dvakrát v jednom duelu.

Karvinský trenér Hyský o přestávce vyměnil hned tři hráče, ale ani to jeho týmu nepomohlo. Camara v rozmezí pěti minut inkasoval dvě žluté karty a v 55. minutě byl vyloučen. Slezané dohrávali o deseti a ještě jednou inkasovali. Na Kodešův centr z pravé strany si v 73. minutě naběhl Slončík a v pádu dal svůj čtvrtý gól v ligové sezoně.

Hradec, který hraje v prostřední nadstavbové skupině potřetí za sebou, podruhé v krátké době venku zvítězil rozdílem čtyřem branek. Před měsícem v dohrávce 23. kola deklasoval Slovácko na jeho stadionu 5:1.

3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

FK Jablonec - Sigma Olomouc 4:0 (2:0)

Branky: 9. Cedidla, 44. Nebyla, 52. Polidar, 74. Puškáč. Rozhodčí: Vokoun - Hurych, A. Beneš - Petřík (video). ŽK: Hollý - Mikulenka, Chvátal. Diváci: 2295.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Cedidla - Čanturišvili (74. Puškáč), Beran (63. Hollý), Nebyla (79. Makanjuola), Polidar - Alégué (63. Kanakimana), Ševčík - Jawo (63. Chramosta). Trenér: Kozel.

Olomouc: Stoppen - Hadaš (62. Dolžnikov), Vraštil, Elbel, Slavíček - Breite (46. Langer), Sylla - Chvátal, Fiala (73. Růsek), Šíp (80. Navrátil) - Mikulenka (46. Dele). Trenér: Janotka.

1. Slavia 32 27 3 2 70:14 84 2. Plzeň 32 21 5 6 64:32 68 3. Ostrava 32 20 5 7 53:28 65 4. Sparta 32 19 5 8 57:38 62 5. Jablonec nad Nisou 33 18 6 9 56:27 60 6. Olomouc 33 12 8 13 46:50 44

Nadstavba první fotbalové ligy - semifinále skupiny o umístění, odvetné utkání:

MFK Karviná - FC Hradec Králové 0:4 (0:3)

Branky: 8. a 39. Vlkanova, 22. Mihálik, 73. Slončík. Rozhodčí: Pechanec - Váňa, Hádek - Szikszay (video). ŽK: Fleišman, Camara. ČK: 55. Camara (oba Karviná). Diváci: 1746. První zápas: 0:1, postoupil Hradec.

Karviná: Lapeš - Traoré (46. Endl), Krčík, Camara, Fleišman - Čavoš (46. Boháč), Planka - Singhateh (46. Ayaosi), Bužek, Samko (74. Štorman) - Vecheta. Trenér: Hyský.

Hradec: Zadražil - Čihák (79. Čech), Petrášek, Spáčil - Klíma (76. Harazim), Dancák, Samek (72. Kodeš), Horák - Vlkanova, Slončík (76. Šašinka) - Mihálik (72. Juliš). Trenér: Horejš.