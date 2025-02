Nechápu, proč to dělají, diví se česká tenistka. ITF hráčkám nabízí noc ve špíně

Video o špinavém oficiálním hotelu ITF na indickém turnaji v Puné, které natočila americká tenistka Jessica Faillaová, rozvířilo na sociálních sítích debatu, zda jsou podmínky na tomto okruhu pro hráčky adekvátní. Deník Aktuálně.cz na toto téma vyzpovídal českou tenistku ze třetí stovky žebříčku Gabrielu Knutsonovou, která se zrovna vracela vlakem z podobně dotovaného turnaje v Německu.

Jak si řešíte ubytování na turnajích ITF vy?

Od ITF máme portál a tam je ke každému turnaji přidělený oficiální hotel. Není povinností ho využít, ale nyní je novinka, že od turnaje s dotací 75 tisíc dolarů a výš máme od ITF hotel zadarmo. Minimálně tři noci v týdnu. Třeba já teď přijela do Německa v neděli večer, odjíždím ve středu ráno, takže mám všechno placené. To je výborné, protože nám to hodně finančně pomáhá. Ale tím pádem si nemůžeme moc vybírat.

Jsou tedy chvíle, kdy si řeknete "tady bydlet nebudu"?

Jak kdy. Minulý a předminulý rok jsem si vybírala. Sice máme oficiální hotel, ale většinou jsou poměrně drahé. Takže jsem někdy hledala airbnb nebo levnější hotel. Jenže to pak nemáte zajištěný transport na tenisové kurty. Jako holka se ve městech, kde nejezdí třeba Uber nebo Bolt, docela bojím. Nejezdím normálními taxíky. Takže kolikrát jsem si raději zaplatila ten dražší oficiální hotel, abych měla odvoz.

Americká tenistka Jessica Faillaová zveřejnila video, na kterém je špinavý a mizerně zařízený pokoj v oficiálním hotelu ITF na turnaji v Puné. Vy jste jí příspěvek také komentovala a vyjadřovala jí podporu. Překvapilo vás, co natočila?

Všude to není takhle hrozné, ale Indie je tím známá. Jessica asi tím, že oficiální hotely jsou zadarmo, tak si ho vzala. Je na tom podobně jako já, snažíme se uspořit každou korunu. Moje kamarádka tenistka třeba říká, že oficiální hotely v Indii jsou strašné, že se to všeobecně ví, tak si raději řeší ubytování po vlastní ose. Raději si připlatí a jezdí taxíkem, než aby bydlela v něčem takovém. Ale ona už je asi 120. na světě a může si to dovolit.

Vy se teď vracíte z turnaje stejné úrovně v Altenkirchenu, jaké byly podmínky tam?

Jinde to není tak strašné. V Indii jsou oficiální hotely levné, noc tam stojí necelých tisíc korun a pak to vypadá takhle. Nevím, proč to pořadatelé dělají, asi chtějí ušetřit. Oficiální hotel v Altenkirchenu stál nyní 85 eur, tedy přes dva tisíce korun. Nevím, proč aspoň podobnou částku neutrácí i v Indii.

Stalo se vám něco podobného jako zmíněné americké tenistce?

Nikdy jsem neměla takovýhle problém, že bych měla špinavý pokoj. V Německu jsem řešila něco jiného. V osm zavírali recepci, protože to byl hotel uprostřed ničeho, já přijela z tréninku v devět večer a nefungovala mi vstupní karta. Takže jsem stála večer sama na ulici a sháněla někoho, aby mě pustil dovnitř. Takže spíš logistické problémy.

Faillaová si postěžovala, že v Puné přitom za pár týdnů odstartuje mužský challenger a tam budou účastníci spát v pětihvězdičkovém hotelu. Vnímáte rozdíly mezi mužskými a ženskými turnaji?

Jsou to velké rozdíly, mají víc peněz, větší hotely. Ale je to jiný systém, kdyby to pořádala ITF, tak jsme na tom stejně. Ale Challenger Tour pořádá ATP, jsou to turnaje ekvivalentní našim turnajům z kategorie 75 a 100. Ale mají na všechno větší peníze, na míče, jídlo, ubytování, které mají pravidelně zaplacené už 10 let. Chlapi jsou na tom lépe, ale nechci si stěžovat, pořád je tenis na tom mezi ostatními sporty nejlépe z hlediska rovnoprávnosti mužů a žen.

Vy jste si na přelomu roku zahrála i na United Cupu, tedy podniku, který pořádají ATP a WTA. Jaký to byl rozdíl oproti turnajům ITF?

Na WTA je to neskutečné. Pečují tam o nás výborně, máme vše, co potřebujeme. Někdy je to horší, někdy lepší, ale standard je rozhodně mnohem lepší. Člověk si nemůže stěžovat. Jsou to moc pěkné hotely a jsou vždy zaplacené. Transport máte i z letiště, i z kurtů na hotel. Obědy připravené, vše na dobrém místě. Na ITF turnajích je to takové buď, anebo. Nikdy nevíte, co dostanete.

Sdílíte tedy názor Američanky, že ITF musí v zázemí hodně přidat?

Nechci si stěžovat. Někdo by mohl říct, tak prostě hraj lépe, získáš vyšší žebříček a budeš hrát na lepších turnajích. Ale na druhou stranu, jak máme pořádně trénovat, když je na turnajích sotva posilovna? Jak dobře spát, když máme mizernou postel, jak dobře jíst, když tu není moc kvalitního a zdravého jídla?