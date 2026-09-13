Italský úkaz dál řádí ve formuli. Hamiltona naštval předčasný konec

Velkou cenu Španělska formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky osmému vítězství v sezoně upevnil vedení v pořadí mistrovství světa.
Dvacetiletý Antonelli vyhrál s náskokem čtyř sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu a navázal na týden starý triumf z Monzy. Třetí dnes na Madringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
Antonelli vede šampionát s náskokem 81 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který obsadil páté místo. Třetí je Lewis Hamilton z Ferrari, jenž kvůli technickým problémům závod nedokončil.
Z prvního místa odstartoval Norris a po dvou neúspěšných útocích Antonelliho z druhé příčky bez problémů držel vedení. Jenže v 15. kole byl vyhlášen virtuální safety car a loňský šampion jako jediný z favoritů nestihl zajet do boxů.
Norris se do nich dostal až v následujícím kole, navíc se v depu zdržel kvůli potížím s výměnou pravé přední gumy a propadl se až na páté místo. Do čela se posunul Charles Leclerc z Ferrari.
Monacký jezdec však v závěru ještě musel na povinnou výměnu gum a na první místo se dostal Antonelli. Lídr šampionátu v nezáživném zbytku závodu vedení bez potíží udržel. Okruh kombinující městské úseky s tradiční tratí moc míst k předjíždění nenabízí.
"Byl to těžký závod, zejména co se týče práce s pneumatikami. Výhru ale moc neprožívám, protože si myslím, že dnes měl zvítězit Lando. Ale je to tak, jak to je a úspěch samozřejmě beru," řekl Antonelli.
"Virtuální safety car vyhlásili až poté, co jsem minul vjezd do boxů. Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat," uvedl Norris. "Dnes nám to proklouzlo mezi prsty. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili, ale prostě jsme neměli štěstí. Ale i to k závodům patří," dodal.
Pro Hamiltona skončil závod už v sedmém kole. Sedminásobný mistr světa krátce po startu začal mít problémy s brzdami a postupně se pořadím propadl až na poslední místo, ze kterého zajel do boxů a odstoupil.
Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Madridu:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:34:23,754, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,351, 3. Norris (Brit./McLaren) -5,089, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -29,116, 5. Russell (Brit./Mercedes) -29,829, 6. Lawson (N. Zél./Red Bull) -1:26,746.
Průběžné pořadí MS (po 14 z 23 závodů): 1. Antonelli 292, 2. Russell 211, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) 191, 4. Norris 186, 5. Leclerc 167, 6. Verstappen 145.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 503, 2. Ferrari 358, 3. McLaren 306, 4. Red Bull 230, 5. Racing Bulls 77, 6. Alpine 68.
ŽIVĚ V Hormuzském průlivu byla zasažena loď. Írán hlásí jednu oběť
V Hormuzském průlivu byla v neděli nad ránem zasažena íránská obchodní loď, uvedly íránské úřady podle agentur. Jeden člověk zemřel, další tři utrpěli zranění. Televize Al-Džazíra informovala, že Írán z útoku obvinil Spojené státy.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruské petrochemické závody. Moskva hlásí mrtvé a raněné
Nejméně dva mrtvé a šest raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů v regionu zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily také další rafinérii, ve Slavjansku na jihu evropského Ruska, tvrdí ukrajinská rozvědka.
Macinka s Babišem na Hrad nepřijde. S Pavlem se ale brzy potká jinde
Byl jsem pozván a o své účasti se poradím s premiérem. To říkal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli. Na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem (ANO) na Hrad ale nakonec nedorazí. Podle informací Aktuálně.cz se s předsedou vlády domluvil, že přijde pouze on. To redakci potvrdil i mluvčí Macinkova ministerstva.
Ruskou ropu nechte na pokoji, vyzval Trump na golfu Zelenského
Americký prezident Donald Trump vyzval v neděli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, píše agentura Reuters. Trump podle ní také prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět.
ŽIVĚ Teplice - Slavia 0:1. Polská hvězda se zase trefila, druhý gól Chytila neplatí
Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Teplicemi a Slavií Praha.