Sprint vtrhne i do rallye. Na Sardinii musí posádky stihnout celou soutěž za 48 hodin

Podobně jako ve formuli i MotoGP, vyzkouší si i „zrychlený“ formát také účastníci světovém šampionátu v automobilových soutěží na Italské rallye na Sardinii.

Rallye Sardinie nabídne první seznámení s novou koncepcí sprintrallye v rámci mistrovství světa v automobilových soutěžích (WRC). Pokud se ujme, může přinést významnou změnu ve formátech soutěží, protože seriál se snaží diverzifikovat podniky v kalendáři.

Zástupci WRC a Mezinárodní automobilové federace (FIA) se zabývají rozmanitým formátem soutěží, které by mohly potenciálně přinést zavedení kompaktnějších sprintů vedle klasických fakticky čtyřdenních rallye. Flexibilita formátů soutěží byla součástí širšího návrhu FIA z února, jehož cílem bylo nově definovat budoucnost rallye.

Na Sardinii se proto testuje formát sprintu, který se celý uskuteční během 48 hodin. Soutěže světového šampionátu tradičně trvají čtyři dny a zahrnují více než 300 kilometrů měřených rychlostních zkoušek.

Oproti tomu letošní Rallye Sardinie (alias Italská rallye) má trasu čítající 16 etap o délce 266,12 km, což je výrazně kratší než loňských 19 etap o délce 320,88 km.

"Ve srovnání s minulostí má soutěž kompaktnější formát. Jedná se o experiment přijatý na žádost FIA a promotéra WRC s cílem vyzkoušet koncentrovanější formát rallye, který by se mohl v blízké budoucnosti stát možností pro další pořadatele," vysvětlil Tiziano Siviero, bývalý spolujezdec mistra světa v rallye z let 1988 a 1989 Mikiho Biasiona.

Kompaktní formát

Italská rallye odstartuje shakedownem v pátek ráno v 8:01 SELČ, po němž budou následovat soutěžní rychlostní zkoušky začínající ve 14:33. První den se skládá ze dvou rychlostních zkoušek, Osilo-Tergu (25,65 km) a Sedini-Castelsardo (13,26 km), z nichž každá se pojede dvakrát, načež se soutěžící vrátí do Alghera do servisní zóny.

V sobotu je na programu tradiční etapa s osmi rychlostními zkouškami o celkové délce 149 kilometrů, včetně dvou dvojic rychlostních zkoušek opakovaných ve smyčce. Tento formát umožňuje 15minutovou zónu pro výměnu pneumatik před odpoledními rychlostními zkouškami, které vyvrcholí večerním servisem zpět v Algheru.

Nedělní etapa zůstává v podstatě beze změn, obsahuje čtyři rychlostní zkoušky a rallye skončí přibližně ve 13:15 SELČ.

Navzdory kratší délce šéf týmu Toyota Jari-Matti Latvala předpokládá, že sardinské šotolinové cesty budou představovat stejně náročnou výzvu jako v předchozích letech.

"Na Sardinii bude zajímavé vidět nový kompaktnější formát. Bude to kratší soutěž, ale ne jednodušší rallye, s dlouhými dny a stále poměrně velkým počtem kilometrů. Myslím, že by to mohlo být ještě napínavější," řekl Latvala.

Richard Millener, šéf týmu továrního týmu Fordu M-Sport, souhlasí s názorem šéfa svého rivala: "Těším se na to, že si tento nový formát akce vyzkoušíme v reálném čase. Máme velmi kompaktní, ale akcí nabitý program a jsem zvědavý, jak to dopadne."

Změna formátu přišla trochu nečekaně, ale jasně signalizuje vážnou snahu WRC a FIA zatraktivnit šampionát a přilákat do něj více výrobců automobilů. Peter Thul z týmu promotérů WRC vysvětlil: "Myšlenkou je dát některým rallye kompaktnější formát. Toto je výsledek, se kterým jednomyslně souhlasí výrobci, organizátoři soutěží a téměř všichni jezdci."

Méně přejíždění pro diváky

Ne všechny podniky se v příštích letech pojedou jako sprintrallye, ale umožňuje ve vybraných podnicích zkrátit porci ostrých kilometrů, zatímco jiné rallye mohou být delší.

Nový formát snižuje počet kilometrů v jednotlivých etapách, což má dopad zejména na páteční smyčku, ale i tak na trati nabídne značné množství dramat. Například legendární rychlostní zkouška Monte Lerno byla zkrácena na polovinu, ovšem populární skok Mickey's Jump zůstává.

Etapy se budou jezdit ve smyčkách po dvojicích, nikoliv v celých sadách v dopoledních a odpoledních blocích. To je výhodné pro diváky, protože mezi jednotlivými průjezdy je minimální časový prostoj.

Nový formát představuje významný krok směrem k flexibilnějším a rozmanitějším itinerářům soutěží světového šampionátu, což zvyšuje výjimečnost každé rallye a zároveň zachovává jejich vysokou úroveň soutěže. "Bude to jako sprint a my uděláme vše pro to, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku," prohlásil pilot Fordu Adrien Fourmaux.