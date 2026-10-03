Irové po dotazech novinářů uťali tiskovku. Izraelce vytáčí osočování z genocidy

Zástupci irského fotbalového svazu kvůli sporu s několika izraelskými novináři předčasně ukončili tiskovou konferenci před nedělním zápasem Ligy národů, který se z bezpečnostních důvodů odehraje v Srbsku. Irští fotbalisté už dříve kvůli konfliktu v Gaze zvažovali bojkot dvojzápasu s Izraelem, ale nakonec se rozhodli jej absolvovat.
Po zhruba deseti minutách, kdy se probíraly věci ohledně zápasu, se jeden z izraelských novinářů obrátil na trenéra Heimira Hallgrímssona s dotazem, co soudí o středečním útoku na kapitána letadla Flydubai, mířícího z Dubaje do Tel Avivu. Další novinář pak irské fotbalisty obvinil z rasistického chování vůči Izraelcům při prvním vzájemném duelu. Irové následně konferenci ukončili.
Dvojzápas provází už od rozlosování napětí. V květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot zápasu. Sami reprezentanti si ale nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí. Situaci vyostřil i Islanďan Hallgrímsson, který počínání Izraele označil za genocidu.
Před prvním vzájemným utkáním, které se minulý týden odehrálo v Debrecínu, Irové sklopili při soupeřově hymně hlavu. Izraelské úřady toto gesto odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády. Irští fotbalisté v utkání zvítězili 3:0.
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