Snowboardcrossařku Evu Adamczykovou neznervózňuje, že kvůli špatným sněhovým podmínkám na evropských ledovcích měla jen málo jízd v trati. Když se na začátku roku 2024 vracela k závodům po účasti v televizní taneční soutěži StarDance, zjistila, že jí stačí omezená příprava.
Na snowboardcrossovou trať se čeští reprezentanti dostali až nedávno na Pitztalu, kde strávili pár dnů. "Nemyslím si, že bychom měli zas tak velkou mezeru. Já jsem si po StarDance vyzkoušela, že mi stačí deset dní v trati a odjet na svěťák a jde to. Takže v tomhle naštěstí už mám trochu větší sebevědomí," komentovala to Adamczyková.
Další jízdy v trati by měli čeští snowboardcrossaři absolvovat na soustředění ve švédském Idre. Ve středisku, kde se před pěti lety konalo mistrovství světa, je připravený terén primárně pro skikrosaře.
"Oni o nás vědí, že tam jedeme, a doufáme, že nám vyjdou vstříc. Co jediné může být větší komplikace, že asi nebudou extra nějaké klopenky. Oni tam mají negativy. My doufáme, že to budeme nějak moct projet. Ale ten start vypadá pěkně a aspoň to bude nějaká změna," očekává olympijská šampionka ze Soči 2014.
Je ráda, že se vyhne přeplněnému Pitztalu. "Tam člověk dá tři jízdy za den. My doufáme, že třeba můžeme tady trénovat v Idre i dvoufázově, protože tam to umělé osvětlení jede furt," poznamenala Adamczyková.
V létě se věnovala převážně kondiční přípravě. Na první sníh se reprezentanti museli vydat do haly do Nizozemska. "Ten trénink v hale pro nás opravdu není, tam není žádná startovní sekce, nebo aspoň v Landgraafu, kde jsme byli. Takže se snažíte dvě hodiny vydržet v hale a aspoň se trošku rozjezdit," vyprávěla.
Pod střechou strávila pět dní. "My jsme tam déle nevydrželi. Potkala jsem se tam s nějakým pánem v obchodě a ten říkal, že Ester (Ledecká) tam byla asi deset dní v kuse, což opravdu klobouk dolů, protože to já bych teda psychicky nezvládla," svěřila se.
Po olympijské sezoně zvažovala, co dál. Nakonec u snowboardcrossu zůstala. "Já jsem čekala na to, že se ráno probudím a budu vědět. A to nepřišlo, tak jsem pokračovala," poznamenala. "Nedokázala jsem si zatím moc představit, že bych netrénovala. Scházelo mi to, tak se to rychle zlomilo. A tím, že jsem začala v květnu chodit do posilovny, tak už jsem pak začala plánovat soustředění a tak. Takže mám pocit, že to bylo normální, že jsem plynule přešla do další sezony," doplnila.
Většinou bude na soustředění i závody cestovat sama. O syna Kryštofa se bude starat manžel Marek. S bezmála dvouletým potomkem bude převážně zůstávat doma, kde to mají pohodlnější. "Pro člověka, který nejede na ten ledovec trénovat a jenom jede jako doprovod, tak je to fakt poměrně nekomfortní situace, protože vy každý týden nebo každých 14 dní přejíždíte zprava doleva a snažíte se o to dítě postarat v takových trošku polních podmínkách," uvedla Adamczyková.
Plánuje absolvovat kompletní program Světového poháru, který má v nadcházející sezoně pět zastávek. "Tím, že v uvozovkách je jenom mistrovství světa a ten svěťák je pořád také docela důležitý, tak by byla škoda zase něco vynechat, kdyby z toho mělo plynout, že padne třeba nějaké dobré umístění," uvedla Adamczyková.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
ŽIVĚ Rusko podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Oběti hlásí Lvov i Kyjev
Nejméně dva lidé byli zabiti a sedm dalších utrpělo zranění při ruském útoku na nádraží ve Lvově na západě Ukrajiny, informoval v pátek náčelník regionální správy Maksym Kozyckyj. Již dříve úřady v Kyjevě informovaly o třech obětech a raněné hlásí také další napadené ukrajinské regiony. Ukrajina v noci podle mluvčího letectva čelila jednomu z nejrozsáhlejších ruských útoků.
Je nadutý a bojí se žen. Zacharovová se kvůli výrokům o mužatkách obula do Macinky
Jako rasistický a neonacistický označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, který nedávno nazval ruské družstvo juniorských hokejistek mužatkami. Macinka je podle ní nadutý, přestože není žádnou hvězdou, a bojí se žen. Informovala o tom agentura TASS.
Ústav pro kontrolu léčiv zakročil. Alza musela zastavit výdej léků na předpis do boxů
Společnost Alza dočasně pozastavila pilotní výdej léků na předpis do boxů. Rozhodla se tak po preventivní výzvě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V pátek o tom informovala mluvčí internetového obchodu Eliška Čeřovská. E-shop chce jednat o dalších krocích s ministerstvem zdravotnictví. Na konci října zavedla Alza výdej léků na předpis do vybraných boxů v Praze a okolí.
Je to otázka času. Podobný incident jako v Polsku může nastat v Česku, varoval Pavel
Je spíše otázkou času, kdy se incident podobný tomu v Polsku stane také v České republice, uvedl v pátek prezident Petr Pavel. Na jihovýchodě Polska se ráno zřítily dvě střely a proudový dron, podle tamního premiéra Donalda Tuska byly ruské a šlo o cílenou provokaci.
Za lepší školství či proti vojenské službě. Mladí lidé v Německu vyšli do ulic
Za lepší školství a ochranu klimatu nebo proti povinné vojenské službě a rostoucím životním nákladům v pátek demonstrují mladí lidé po celém Německu. Některé protesty se konaly už dopoledne, další organizátoři svolali na odpoledne či večer. Demonstrace organizují různé mládežnické organizace, nemají centrálního pořadatele.