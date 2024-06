„Zabiju tě!“ Fanoušci závodníka vyhrožovali jeho rivalovi, Argentince to stálo místo

Argentinec Agustin Canapino zatím jen dočasně přišel o místo v IndyCar, protože měl podněcovat své fanoušky při online napadání svého soupeře Thea Pourchairea.

Všechno se točí kolem dění ze závodů konaných o týden dříve v ulicích Detroitu. Úřadující šampion F2 Pourchaire a Canapino se minulou neděli dostali do kontaktu při restartu závodu.

Kolize v Detroitu:

Ale to byl jen začátek. 20letý Francouz si poté stěžoval, že mu Canapinovi fanoušci na sociálních sítích vyhrožovali smrtí. To Argentinec popřel s tím, že neviděl žádný důkaz. Sice podobné výhrůžky odsoudil, ale zároveň prohlásil, že soupeř měl urážky ignorovat.

Canapino navíc čelí obvinění, že některé z urážlivých vzkazů namířených proti Pourchairovi sám inicioval.

"My Argentinci jsme vášniví a euforičtí, ale to neznamená, že bychom měli být obviňováni z něčeho, co nejsme. Proto důrazně odmítám, aby se zobecňovalo a zařazovalo do kategorie, kterou si nezasloužíme," prohlásil.

Netrvalo dlouho a 34letý pilot začal čelit následkům fanouškovské online kampaně.

Tým McLaren s okamžitou platností ukončil po pouhých osmi měsících spolupráci s jeho stájí Juncos Hollinger Racing kvůli "činům, ke kterým došlo začátkem tohoto týdne na sociálních sítích" po nešťastné detroitské kolizi.

Zástupci Juncos Hollinger Racing dospěli k názoru, že by měli nechat Canapina vychladnout, proto chyběl na startu nedělního podniku na okruhu Road America. Oficiální prohlášení bylo ale hodně zavádějící: "Agustin Canapino si bere dovolenou, na trati Road America ho nahradí Nolan Siegel."

Jak dlouho "dovolená" bude trvat, tým zatím nespecifikoval.

"Zneužívání, nenávist a obtěžování v jakékoliv podobě tomuto sportu škodí a my musíme upřednostnit duševní a fyzickou pohodu našich jezdců i dalších členů týmu," dodali šéfové stáje, jako by obětí urážek nebyl mladý Francouz, ale jeho argentinský rival.

Canapino v IndyCar debutoval v loňském roce. Týmový kolega bývalého pilota formule 1 Romaina Grosjeana loni zapůsobil svými výkony. Jeho vášnivá fanouškovská základna však už dříve napadala ty závodníky, kteří se s rodákem z předměstí Buenos Aires dostali během závodů do křížku.