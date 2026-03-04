Skokanka Indráčková je zlatá. Utnula dlouhé české čekání

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková se stala v Lillehammeru juniorskou mistryní světa. Na mládežnickém šampionátu v klasickém lyžování dnes vybojovala první českou medaili od roku 2019 a první pro ženský skok v historii.
Devatenáctiletá Indráčková potvrdila coby pravidelná účastnice Světového poháru a už dvojnásobná olympionička roli jedné z hlavních favoritek. Vedla už po prvním kole a v druhém kole, jehož začátek byl o několik hodin odložen kvůli větru, své první místo potvrdila.
Osmnáctá žena z olympijského závodu na středním můstku předvedla skoky 95 a 98 metrů a zvítězila o 2,3 bodu před Norkou Ingvild Midtskogenovou. Třetí Finka Sofia Mattilaová ztratila už 6,5 bodu.
Do třicítky se dostaly také další dvě české reprezentantky: Barbora Štěpánková obsadila 23. a Natálie Nejedlová 26. místo.
Díky Indráčkové má české klasické lyžování první juniorskou medaili od roku 2019, kdy získal stříbro mezi běžci do 23 let Michal Novák. O rok dřív se stal mistrem světa sdruženář Ondřej Pažout. V historii samostatného Česka vybojovali juniorské zlato ve skoku na lyžích v roce 2017 Viktor Polášek a o deset let dřív Roman Koudelka.
Po medaili dnes sahali v Lillehammeru také sdruženáři. Devatenáctiletý Lukáš Doležal a šestnáctiletý Jiří Kubalák skončili čtvrtí v týmovém sprintu na 10x1,4 km.
ŽIVĚZastavte palbu! Teherán čelí zlobě sousedů za agresi. "Musíme se bránit," namítá
Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost, než se bránit. Pezeškján to dnes napsal na X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu.
ŽIVĚBabiš: Emirates zahájí denní lety z Dubaje pro uvázlé Čechy. Aerolinky to nepotvrdily
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do ČR 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu.
„Prej nosím smůlu, ale výhradně sám sobě.“ Do kin míří česká krimi Říkají mi Lars
Hlavní hvězdou filmu je Martin Hofmann, který v něm jako drsný soukromý detektiv vezme od svého nejlepšího kamaráda jednoduchý, ale výnosný kšeft. Ten ovšem nevyjde, protože když jde někde o hodně peněz, každý si z nich chce urvat něco jen pro sebe… Snímek Říkají mi Lars vstoupí do českých kin 16. dubna 2026.
Nebojte se sundat podprsenku. Strach z doteku brzdí záchranu žen
Když jde o život, rozhodují sekundy. Přesto při resuscitaci žen často vítězí rozpaky nad odvahou. Přitom několik studií mluví jasně: třetina lidí by na veřejnosti váhala zahájit resuscitaci – třeba kvůli obavám z doteku. Lektorka Lucie Kadlečková ale připomíná, že největší riziko není omyl, ale neudělat nic.
"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth
Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.